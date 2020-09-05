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Онлайн-выставка о городских службах Москвы открылась в честь Дня города
Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:56
2020-09-10T19:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a>.Отмечается, что экспозицию подготовил комплекс городского хозяйства столицы. Выставка будет работать семь дней, посмотреть экспонаты можно на официальных сайтах и в соцсетях по хэштегу #МузейКГХ.Выставка, в частности, расскажет о том, как не дают погаснуть горелке Вечного огня, как проводят капитальный ремонт мостов, а также о Красной книге Москвы.
https://realty.ria.ru/20200905/moskva-1576721916.html
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Онлайн-выставка о городских службах Москвы открылась в честь Дня города

12:56 05.09.2020 (обновлено: 19:00 10.09.2020)
0
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что экспозицию подготовил комплекс городского хозяйства столицы. Выставка будет работать семь дней, посмотреть экспонаты можно на официальных сайтах и в соцсетях по хэштегу #МузейКГХ.
"В честь Дня города открылась онлайн-выставка, которая расскажет о работе городских служб", - говорится в сообщении.
Выставка, в частности, расскажет о том, как не дают погаснуть горелке Вечного огня, как проводят капитальный ремонт мостов, а также о Красной книге Москвы.
Украшение Москвы ко Дню города - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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