https://ria.ru/20200905/moskva-1577059859.html

Онлайн-выставка о городских службах Москвы открылась в честь Дня города

Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:56

2020-09-05T12:56

2020-09-10T19:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a>.Отмечается, что экспозицию подготовил комплекс городского хозяйства столицы. Выставка будет работать семь дней, посмотреть экспонаты можно на официальных сайтах и в соцсетях по хэштегу #МузейКГХ.Выставка, в частности, расскажет о том, как не дают погаснуть горелке Вечного огня, как проводят капитальный ремонт мостов, а также о Красной книге Москвы.

https://realty.ria.ru/20200905/moskva-1576721916.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва