https://ria.ru/20200905/moskva-1577059859.html
Онлайн-выставка о городских службах Москвы открылась в честь Дня города
Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:56
2020-09-05T12:56
2020-09-10T19:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1400x0_80_0_0_ee05c2389b3b90935bf0052408742a59.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Онлайн-выставка о работе городских служб столицы открылась в честь Дня города, сообщается на сайте мэра <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a>.Отмечается, что экспозицию подготовил комплекс городского хозяйства столицы. Выставка будет работать семь дней, посмотреть экспонаты можно на официальных сайтах и в соцсетях по хэштегу #МузейКГХ.Выставка, в частности, расскажет о том, как не дают погаснуть горелке Вечного огня, как проводят капитальный ремонт мостов, а также о Красной книге Москвы.
https://realty.ria.ru/20200905/moskva-1576721916.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_f317c8bc9dc9a34cd2e7ed92b13c3966.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва