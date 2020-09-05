https://ria.ru/20200905/modernizatsiya-1576806923.html
В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
США приступили к модернизации своих ядерных сил в ответ на аналогичные действия России и планируют завершить эту программу к 2030 году, заявил заместитель... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T00:58
2020-09-05T00:58
2020-09-05T03:25
сергей лавров
нато
москва
европа
россия
министерство обороны сша
китай
вашингтон (город)
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приступили к модернизации своих ядерных сил в ответ на аналогичные действия России и планируют завершить эту программу к 2030 году, заявил заместитель помощника главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> Роберт Суфер, его слова приводятся на сайте Пентагона.По словам чиновника, США находятся "на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, чтобы фактически закупить эти системы". "И только примерно к 2030 году Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> увидят всю мощь нашей ядерной модернизации", - добавил он.При этом Суфер также фактически обвинил Россию в развязывании гонки нестратегических ядерных вооружений.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>.
https://ria.ru/20200820/drsmd-1576049842.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, нато, москва, европа, россия, министерство обороны сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире