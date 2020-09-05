Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/modernizatsiya-1576806923.html
В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
США приступили к модернизации своих ядерных сил в ответ на аналогичные действия России и планируют завершить эту программу к 2030 году, заявил заместитель... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T00:58
2020-09-05T03:25
сергей лавров
нато
москва
европа
россия
министерство обороны сша
китай
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:318:1581:1207_1400x0_80_0_0_0506ce91fdd4a1289b61ceeb646775b0.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приступили к модернизации своих ядерных сил в ответ на аналогичные действия России и планируют завершить эту программу к 2030 году, заявил заместитель помощника главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> Роберт Суфер, его слова приводятся на сайте Пентагона.По словам чиновника, США находятся "на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, чтобы фактически закупить эти системы". "И только примерно к 2030 году Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> увидят всю мощь нашей ядерной модернизации", - добавил он.При этом Суфер также фактически обвинил Россию в развязывании гонки нестратегических ядерных вооружений.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. По словам главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>.
https://ria.ru/20200820/drsmd-1576049842.html
4
москва
европа
россия
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1400x0_80_0_0_f5110230146a0eec215c5f82bc71184f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, нато, москва, европа, россия, министерство обороны сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире

В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"

00:58 05.09.2020 (обновлено: 03:25 05.09.2020)
5701
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США приступили к модернизации своих ядерных сил в ответ на аналогичные действия России и планируют завершить эту программу к 2030 году, заявил заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер, его слова приводятся на сайте Пентагона.

"Ясно, что они (Россия – ред.) уже занимаются модернизацией своих сил, а мы еще ее не начали. Поэтому вы не можете утверждать, что наши ядерные программы привели к их ядерной модернизации. Сначала (началась) их модернизация", - заявил Суфер, выступая в Институте Митчелла.

По словам чиновника, США находятся "на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, чтобы фактически закупить эти системы". "И только примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь нашей ядерной модернизации", - добавил он.
При этом Суфер также фактически обвинил Россию в развязывании гонки нестратегических ядерных вооружений.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 16:37
В МИД прокомментировали стремление США разместить РСМД в Азии
45922727
Обсудить 4
Сергей ЛавровНАТОМоскваЕвропаРоссияМинистерство обороны СШАКитайВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным
Московский Кремль
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Смартфон
Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857
Названы вредные для здоровья традиции россиян
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Редкая серебряная монета 1794 года выпуска номиналом в один доллар с изображением Свободы с распущенными волосами
Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии оценили последствия отказа от "Северного потока — 2"
Мужчина со скрытой камерой в пуговице выполнял в Кузбассе задания могущественных людей
Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Смартфон
Назван самый мощный бюджетный смартфон
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
11:08В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
10:53Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
10:49В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
10:44Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
10:42В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
10:40Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
10:39Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:38В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
10:34В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки
10:33В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
10:27Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
10:25В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
10:23В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
10:12Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
10:10Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
09:57Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
09:38Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
09:30Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию
09:20Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Лента новостейМолния