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https://ria.ru/20200905/livanskaya-1576827719.html
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Журналистка и телеведущая Александра Ливанская умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ее сын Артемий Симонян в фейсбуке. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T20:31
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культура
александра ливанская
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Журналистка и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_aleksandra-livanskaya/" target="_blank">Александра Ливанская</a> умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ее сын Артемий Симонян в фейсбуке. "Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни", — написал он. Симонян уточнил, что у журналистки был рак, она боролось с болезнью до последних дней. Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Она работала в Московской редакции ЦТ Гостелерадио <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, корреспондентом программы "Время". В 80-90-х вела рубрику "Репортажи из провинции" информационно-развлекательной программы "До и после полуночи". Позже работала комментатором в программе "Время". С 1998 года вела программу "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр".
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россия
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александра ливанская, россия, москва, общество

Умерла телеведущая Александра Ливанская

20:31 05.09.2020 (обновлено: 20:49 05.09.2020)
18927
© Фото : Аккаунт Александры Ливанской в сети FacebookТелеведущая Александра Ливанская
Телеведущая Александра Ливанская - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : Аккаунт Александры Ливанской в сети Facebook
Телеведущая Александра Ливанская. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Журналистка и телеведущая Александра Ливанская умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ее сын Артемий Симонян в фейсбуке.
"Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни", — написал он.
Симонян уточнил, что у журналистки был рак, она боролось с болезнью до последних дней.
Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. Она работала в Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР, корреспондентом программы "Время". В 80-90-х вела рубрику "Репортажи из провинции" информационно-развлекательной программы "До и после полуночи". Позже работала комментатором в программе "Время". С 1998 года вела программу "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр".
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Обсудить 7
КультураАлександра ЛиванскаяРоссияМоскваОбщество
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