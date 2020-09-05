https://ria.ru/20200905/livanskaya-1576827719.html

Умерла телеведущая Александра Ливанская

Журналистка и телеведущая Александра Ливанская умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ее сын Артемий Симонян в фейсбуке. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T20:31

2020-09-05T20:31

2020-09-05T20:49

культура

александра ливанская

россия

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576827835_0:86:1400:874_1400x0_80_0_0_caefe77572021078eeca603b6354a41d.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Журналистка и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_aleksandra-livanskaya/" target="_blank">Александра Ливанская</a> умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ее сын Артемий Симонян в фейсбуке. "Сегодня, ровно в полдень не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни", — написал он. Симонян уточнил, что у журналистки был рак, она боролось с болезнью до последних дней. Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Она работала в Московской редакции ЦТ Гостелерадио <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, корреспондентом программы "Время". В 80-90-х вела рубрику "Репортажи из провинции" информационно-развлекательной программы "До и после полуночи". Позже работала комментатором в программе "Время". С 1998 года вела программу "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр".

7

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александра ливанская, россия, москва, общество