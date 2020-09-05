https://ria.ru/20200905/letuchaya-1576821855.html

Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга

Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает 76.ru со ссылкой на УФССП... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T16:13

2020-09-05T16:13

2020-09-05T18:14

елена летучая

ярославская область

ярославль

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей <a href="http://ria.ru/person_elena-letuchaya/" target="_blank" data-auto="true">Елены Летучей</a> из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает <a href="https://76.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">76.ru</a> со ссылкой на УФССП по <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>.В ведомстве отметили, что ведущая редко появлялась в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, однако приставам удалось выявить ее расчетные счета в одном из городских банков.После принудительного списания средств запись о долге Летучей исчезла из базы данных исполнительных производств.

https://ria.ru/20200806/1575445803.html

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ярославская область

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена летучая, ярославская область, ярославль, общество