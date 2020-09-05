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Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга
Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает 76.ru со ссылкой на УФССП... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:13
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елена летучая
ярославская область
ярославль
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей <a href="http://ria.ru/person_elena-letuchaya/" target="_blank" data-auto="true">Елены Летучей</a> из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает <a href="https://76.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">76.ru</a> со ссылкой на УФССП по <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>.В ведомстве отметили, что ведущая редко появлялась в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, однако приставам удалось выявить ее расчетные счета в одном из городских банков.После принудительного списания средств запись о долге Летучей исчезла из базы данных исполнительных производств.
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ярославская область
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елена летучая, ярославская область, ярославль, общество

Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга

16:13 05.09.2020 (обновлено: 18:14 05.09.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Летучая
Телеведущая Елена Летучая - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей из-за долга по кредиту более чем в 350 тысяч рублей, сообщает 76.ru со ссылкой на УФССП по Ярославской области.
В ведомстве отметили, что ведущая редко появлялась в Ярославле, однако приставам удалось выявить ее расчетные счета в одном из городских банков.

"Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи sms-сообщения", — говорится в заявлении.

После принудительного списания средств запись о долге Летучей исчезла из базы данных исполнительных производств.
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Елена ЛетучаяЯрославская областьЯрославльОбщество
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