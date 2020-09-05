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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576812213.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:39
2020-09-05T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

10:39 05.09.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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