https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576812053.html

В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 379 человек, за все время выздоровели 838 126, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:34

2020-09-05T10:34

2020-09-05T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:137:3155:1912_1400x0_80_0_0_9751b5d875288a89d27e88102ba0d916.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 379 человек, за все время выздоровели 838 126, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 379 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 838 126", - говорится в сообщении.В частности, 1312 человек выписаны в Москве, 234 - в Воронежской области, 216 - в Волгоградской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19