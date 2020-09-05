https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576810038.html

В Москве от COVID-19 вылечились 1312 человек за сутки

Ещё 1312 пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве, общее число излечившихся превысило 220 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T09:16

2020-09-05T09:16

2020-09-05T09:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 1312 пациентов вылечились от коронавируса за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число излечившихся превысило 220 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель столичного мэра по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1312 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407", - проинформировала вице-мэр.Вечером в пятницу сообщалось, что за сутки в столице скончались 11 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 4878.По последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 1 миллиона 15 тысяч случаев коронавируса, скончались 17 649 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено около 25,8 миллиона случаев заражения, почти 860 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва