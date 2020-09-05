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В парке Северного речного вокзала в Москве сделали ливневку
Ливневую канализацию с нуля создали при благоустройстве на территории Северного речного вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в столичном комплексе городского... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:14
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Ливневую канализацию с нуля создали при благоустройстве на территории Северного речного вокзала в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в столичном комплексе городского хозяйства."До начала работ по благоустройству на территории Северного речного вокзала полностью отсутствовала ливневая канализация. В ходе проведенных работ проложили порядка 3,5 тысячи метров новой дождевой канализации", - рассказали в КГХ.Кроме того, в ходе работ проложили все необходимые инженерные коммуникации и системы."В работах по комплексному благоустройству парка, площади и набережной было задействовано 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники", - напомнили в комплексе.
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москва, общество

В парке Северного речного вокзала в Москве сделали ливневку

12:14 05.09.2020 (обновлено: 12:32 05.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСеверный речной вокзал в Москве после реконструкции
Северный речной вокзал в Москве после реконструкции - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Северный речной вокзал в Москве после реконструкции. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ливневую канализацию с нуля создали при благоустройстве на территории Северного речного вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в столичном комплексе городского хозяйства.
"До начала работ по благоустройству на территории Северного речного вокзала полностью отсутствовала ливневая канализация. В ходе проведенных работ проложили порядка 3,5 тысячи метров новой дождевой канализации", - рассказали в КГХ.
Кроме того, в ходе работ проложили все необходимые инженерные коммуникации и системы.
"В работах по комплексному благоустройству парка, площади и набережной было задействовано 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники", - напомнили в комплексе.
Проект благоустройства парка Северного речного вокзала - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 11:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На Северном речном вокзале появятся копии шлюзов канала имени Москвы
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