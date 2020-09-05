https://ria.ru/20200905/kanalizatsiya-1576815477.html
В парке Северного речного вокзала в Москве сделали ливневку
Ливневую канализацию с нуля создали при благоустройстве на территории Северного речного вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в столичном комплексе городского... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:14
2020-09-05T12:14
2020-09-05T12:32
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Ливневую канализацию с нуля создали при благоустройстве на территории Северного речного вокзала в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили РИА Новости в столичном комплексе городского хозяйства."До начала работ по благоустройству на территории Северного речного вокзала полностью отсутствовала ливневая канализация. В ходе проведенных работ проложили порядка 3,5 тысячи метров новой дождевой канализации", - рассказали в КГХ.Кроме того, в ходе работ проложили все необходимые инженерные коммуникации и системы."В работах по комплексному благоустройству парка, площади и набережной было задействовано 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники", - напомнили в комплексе.
https://realty.ria.ru/20200903/shlyuzy-1576668644.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Ливневую канализацию с нуля создали при благоустройстве на территории Северного речного вокзала в Москве
, сообщили РИА Новости в столичном комплексе городского хозяйства.
"До начала работ по благоустройству на территории Северного речного вокзала полностью отсутствовала ливневая канализация. В ходе проведенных работ проложили порядка 3,5 тысячи метров новой дождевой канализации", - рассказали в КГХ.
Кроме того, в ходе работ проложили все необходимые инженерные коммуникации и системы.
"В работах по комплексному благоустройству парка, площади и набережной было задействовано 7,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники", - напомнили в комплексе.