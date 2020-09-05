https://ria.ru/20200905/kamera-1576807800.html

Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона

Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна. Обнаружить... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T03:16

2020-09-05T03:16

2020-09-05T08:15

синергия

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна. Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Роман Солдатенков. Если скрытая камера в помещении все же есть, то вы увидите на экране смартфона блики. Солдатенков добавляет, что если на смартфоне нет встроенного фонарика, необходимо найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, технологии