Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:16 05.09.2020 (обновлено: 08:15 05.09.2020)
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© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)Мужчина со скрытой камерой в пуговице выполнял в Кузбассе "задания могущественных людей"
© Фото : Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Скрытые камеры, как правило, устанавливаются в недоступных местах, но при этом ее нельзя установить так, чтобы она была совсем незаметна. Обнаружить записывающее устройство можно с помощью видеокамеры и фонарика на смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.
"После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками", — объясняет эксперт.
Если скрытая камера в помещении все же есть, то вы увидите на экране смартфона блики. Солдатенков добавляет, что если на смартфоне нет встроенного фонарика, необходимо найти портативный и светить им в одном направлении с включенной камерой на гаджете.