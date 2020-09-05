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https://ria.ru/20200905/ekonomika-1576807329.html
Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства – это рекордные показатели... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T01:45
2020-09-05T01:45
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства – это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования."Следующий год будет лучше, чем прошлый (2019-й год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", - добавил президент.Оптимизм Трампа, очевидно, отчасти связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.В свою очередь экономический советник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>Ларри Кадлоу, комментируя данные по безработице и экономическому росту в стране, заявил журналистам, что восстановление американской экономики идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, и оно представляет собой "V-образное", то есть очень быстрое восстановление.
https://ria.ru/20200905/tramp-1576806896.html
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, экономика

Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам

01:45 05.09.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства – это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования.
"Дела у нас идут очень хорошо. Мы очень гордимся тем, что происходит в экономике. Думаю, что перед выборами вы увидите (данные за) третий квартал. Третий квартал будет на таком уровне, который наша страна еще не видела… Это будет рекорд по ВВП и другим (показателям)", - заявил Трамп на пресс-конференции.
"Следующий год будет лучше, чем прошлый (2019-й год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", - добавил президент.
Оптимизм Трампа, очевидно, отчасти связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
00:54
Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным
В свою очередь экономический советник президента США Ларри Кадлоу, комментируя данные по безработице и экономическому росту в стране, заявил журналистам, что восстановление американской экономики идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, и оно представляет собой "V-образное", то есть очень быстрое восстановление.
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАЭкономика
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