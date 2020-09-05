https://ria.ru/20200905/ekonomika-1576807329.html

Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства – это рекордные показатели... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T01:45

2020-09-05T01:45

2020-09-05T01:45

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

экономика

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в пятницу назвал один из своих главных козырей на предстоящих 3 ноября выборах главы государства – это рекордные показатели экономики за третий квартал, которые будут опубликованы ближе ко дню голосования."Следующий год будет лучше, чем прошлый (2019-й год). Я уверен, что он будет лучше, он будет лучшим. Потому что мы заложили для этого фундамент, которого не было", - добавил президент.Оптимизм Трампа, очевидно, отчасти связан с опубликованными в пятницу данными по безработице. Уровень безработицы в США снизился до 8,4%, тогда как в апреле достигал 15%. На момент начала пандемии коронавирусной инфекции в США уровень безработицы составлял рекордно низкие за последние годы 3,5%.В свою очередь экономический советник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>Ларри Кадлоу, комментируя данные по безработице и экономическому росту в стране, заявил журналистам, что восстановление американской экономики идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, и оно представляет собой "V-образное", то есть очень быстрое восстановление.

https://ria.ru/20200905/tramp-1576806896.html

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, экономика