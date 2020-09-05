"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, могут отправить с космодрома Куру во Французской Гвиане на завод-изготовитель в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
"В настоящее время специалисты НПО Лавочкина демонтировали неисправный клапан с разгонного блока "Фрегат-МТ". Клапан отправлен с космодрома Куру в Россию, где в данный момент проводятся детальные исследования выявленного дефекта для установления точной причины неисправности", - сказал он.
"Решение о проведении дальнейшего комплекса ремонтно-восстановительных работ и целесообразности возврата "Фрегата-МТ" в НПО Лавочкина будет принято по результатам заключения рабочей группы Роскосмоса", - добавил представитель пресс-службы госкорпорации.
В мае в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана.
Этот "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в марте, но был отложен на октябрь из-за неисправности разгонного блока, который пришлось заменить на запасной, и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".