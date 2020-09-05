https://ria.ru/20200905/blok-1576807737.html

"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию

Разгонный блок "Фрегат", в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, могут отправить с космодрома Куру во Французской Гвиане на завод-изготовитель в... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T03:08

2020-09-05T03:08

2020-09-05T03:08

россия

космос - риа наука

союз

роскосмос

москва

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Разгонный блок "Фрегат", в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, могут отправить с космодрома Куру во Французской Гвиане на завод-изготовитель в Россию для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>."Решение о проведении дальнейшего комплекса ремонтно-восстановительных работ и целесообразности возврата "Фрегата-МТ" в НПО Лавочкина будет принято по результатам заключения рабочей группы Роскосмоса", - добавил представитель пресс-службы госкорпорации.В мае в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру. Для устранения проблемы на космодром прибыли специалисты НПО Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока. Причиной утечки стала неисправность клапана.Этот "Фрегат" предназначался для запуска на <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракете-носителе "Союз-СТ"</a> спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в марте, но был отложен на октябрь из-за неисправности разгонного блока, который пришлось заменить на запасной, и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, союз, роскосмос, москва