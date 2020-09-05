https://ria.ru/20200905/biatlon-1576809938.html

Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция

В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:57

2020-09-05T14:57

2020-09-05T14:57

армейские международные игры — 2020

алабино

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576818417_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2eae6a50c58bf6890aca14fa60636397.jpg

В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

алабино

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Финал первого дивизиона танкового биатлона в Алабино LIVE: Финал первого дивизиона танкового биатлона в Алабино 2020-09-05T14:57 true PT1S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, армейские международные игры — 2020, алабино, московская область (подмосковье)