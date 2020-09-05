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Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:57
2020-09-05T14:57
армейские международные игры — 2020
алабино
московская область (подмосковье)
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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
алабино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Финал первого дивизиона танкового биатлона в Алабино
LIVE: Финал первого дивизиона танкового биатлона в Алабино
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видео, армейские международные игры — 2020, алабино, московская область (подмосковье)
Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.
2020-09-05T14:57
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Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция

14:57 05.09.2020
9246
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит финал танкового биатлона.
В 2020 году в конкурсе участвуют команды России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Конго, Лаоса, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
Участники соревнований выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
25200014
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Армейские международные игры — 2020АлабиноМосковская область (Подмосковье)
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