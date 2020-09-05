https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576822127.html

Член совета оппозиции Белоруссии Ковалькова выехала в Варшаву

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова выехала из Белоруссии и находится в Варшаве, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T16:20

2020-09-05T16:20

2020-09-05T16:20

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова выехала из Белоруссии и находится в Варшаве, сообщает в субботу пресс-служба совета."Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", - говорится в сообщении пресс-службы для журналистов.Ранее белорусская оппозиции по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста.До этого в Польшу выехал другой член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>. Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Позже он также посетил <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> для встречи с местными чиновниками и белорусской диаспорой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200904/dialog-1576713494.html

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576669792.html

Alexandr Lazerko Недовольство людей деятельностью таких активистов растёт со сверхзвуковой скоростью.И скоро не ОМОН а люди будут сами разгонять заигравшихся. 81

Sergio Enojado Лукашенко пробивает очередное дно со сверхзвуковой скоростью. Недовольство людей не скроешь запугивая активистов. 77

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польша

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире