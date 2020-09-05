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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576822127.html
Член совета оппозиции Белоруссии Ковалькова выехала в Варшаву
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова выехала из Белоруссии и находится в Варшаве, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:20
2020-09-05T16:20
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова выехала из Белоруссии и находится в Варшаве, сообщает в субботу пресс-служба совета."Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", - говорится в сообщении пресс-службы для журналистов.Ранее белорусская оппозиции по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста.До этого в Польшу выехал другой член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>. Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Позже он также посетил <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> для встречи с местными чиновниками и белорусской диаспорой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200904/dialog-1576713494.html
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576669792.html
Недовольство людей деятельностью таких активистов растёт со сверхзвуковой скоростью.И скоро не ОМОН а люди будут сами разгонять заигравшихся.
81
Лукашенко пробивает очередное дно со сверхзвуковой скоростью. Недовольство людей не скроешь запугивая активистов.
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польша
белоруссия
литва
РИА Новости
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире

Член совета оппозиции Белоруссии Ковалькова выехала в Варшаву

16:20 05.09.2020
5727
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДоверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске. Архивное фото
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова выехала из Белоруссии и находится в Варшаве, сообщает в субботу пресс-служба совета.
"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", - говорится в сообщении пресс-службы для журналистов.
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4 сентября, 00:50Протесты в Белоруссии
Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
Ранее белорусская оппозиции по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Членов президиума, в том числе Ковалькову, вызывали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток по обвинению в участии в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста.
До этого в Польшу выехал другой член президиума КС Павел Латушко. Ранее Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Позже он также посетил Литву для встречи с местными чиновниками и белорусской диаспорой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Международный медиатор, юрист Лилия Власова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 11:57Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Недовольство людей деятельностью таких активистов растёт со сверхзвуковой скоростью.И скоро не ОМОН а люди будут сами разгонять заигравшихся.
5 сентября, 16:28
Alexandr LazerkoAlexandr Lazerko
7120008
Лукашенко пробивает очередное дно со сверхзвуковой скоростью. Недовольство людей не скроешь запугивая активистов.
5 сентября, 16:24
SESergio Enojado
4200368
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