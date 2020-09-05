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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576812614.html
В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
МВД Белоруссии сообщило, что в пятницу в стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек, из них до рассмотрения в суде дел по... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:49
2020-09-05T10:57
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщило, что в пятницу в стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек, из них до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в ИВС помещен 21 человек, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии."Вчера, 4 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения… Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Как отметили в МВД, в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны состоялось 16 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 1,5 тысячи человек.При этом, по данным ведомства, общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. В пресс-службе также сообщили, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. "Так, собравшиеся в 18:00 у Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783216.html
https://ria.ru/20200904/zaderzhaniya-1576775308.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек

10:49 05.09.2020 (обновлено: 10:57 05.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в пятницу в стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек, из них до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в ИВС помещен 21 человек, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"Вчера, 4 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения… Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
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Как отметили в МВД, в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны состоялось 16 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 1,5 тысячи человек.
При этом, по данным ведомства, общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. В пресс-службе также сообщили, что в Минске несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. "Так, собравшиеся в 18:00 у Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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