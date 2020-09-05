В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
10:49 05.09.2020 (обновлено: 10:57 05.09.2020)
384
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что в пятницу в стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек, из них до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в ИВС помещен 21 человек, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"Вчера, 4 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения… Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Как отметили в МВД, в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны состоялось 16 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 1,5 тысячи человек.
При этом, по данным ведомства, общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. В пресс-службе также сообщили, что в Минске несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. "Так, собравшиеся в 18:00 у Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.