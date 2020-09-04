https://ria.ru/20200904/zhirinovskiy-1576792344.html

Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии

Владимир Жириновский раскритиковал позицию Вильнюса в отношении Минска. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:19

2020-09-04T17:19

2020-09-04T17:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

линас линкявичюс

сергей лавров

лдпр

владимир жириновский

москва

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> раскритиковал позицию <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>."Литва ведет себя крайне активно. Практически открытым текстом говорят о разделе Белоруссии без (Александра) Лукашенко. Мечтают о Речи Посполитой", — написал он в Telegram.При этом лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> напомнил, что сейчас <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> живет по конституции 1938 года, когда столицей страны был не Вильнюс, а <a href="http://ria.ru/location_Kaunas/" target="_blank" data-auto="true">Каунас</a>. Вместе с тем он отметил, что в стране после 1989 года прошла "десоветизация"."Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс и Клайпеду", — написал политик.Накануне президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что Литве следует заниматься своими проблемами и не лезть в дела соседей, которые к ней хорошо относились и "в какой-то степени кормили и кормят".Подобную реакцию политика вызвало заявление главы МИД Литвы <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линаса Линкявичюса</a>, который сообщил, что Вильнюс утвердил план помощи жителям Белоруссии. Этот план предусматривает оказание помощи в трудоустройстве на территории Литвы и содействие в получении виз.Ранее глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что Литва в ситуации с протестами в Белоруссии перешла все рамки приличия. По словам министра, у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> есть основания полагать, что Вильнюс и <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> работают "не совсем демократическими методами".Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. ЦИК объявил победителем Лукашенко, но оппозиция не признала результаты голосования и считает, что победу одержала Светлана Тихановская. Впоследствии экс-кандидат выехала в Литву, а литовские власти запретил въезд Лукашенко территорию страны.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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