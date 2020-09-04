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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200904/zhile-1576726596.html
Власти Поморья сосредоточат усилия на решении проблемы аварийного жилья
Усилия властей Поморья будут сосредоточены на реформировании сферы ЖКХ, в частности, на решении проблемы аварийного жилья, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:34
2020-09-04T11:34
архангельская область
александр цыбульский
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости</strong>. Усилия властей Поморья будут сосредоточены на реформировании сферы ЖКХ, в частности, на решении проблемы аварийного жилья, сообщил врио губернатора Архангельской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>, подводя итоги общественного обсуждения программы развития региона "Вместе мы сильнее".По его мнению, регион "неплохо идет вперед в части использования концессионных соглашений" в сфере ЖКХ. "Их уже заключено почти на 32 миллиарда. Важно, чтобы эти соглашения, с одной стороны, безупречно выполнялись нашими концессионерами. С другой стороны, важно не допустить монополизации рынка. Это очень сложный вопрос, связанный с экономикой, но я считаю, что локальные концессии должны выполняться крупными, надежными местными инвесторами, у которых ответственность будет выше, чем у пришедших с других территорий", – подчеркнул глава региона.Как отметили в пресс-службе, по объемам аварийного жилья Поморье занимает четвертое место в стране. В настоящее время в домах, признанных аварийными, живет пять процентов населения области. Наибольшую угрозу для жителей представляют деревянные дома, подверженные угрозе обрушения. В областном центре на сегодняшний день 129 таких жилых зданий общей площадью 58,4 тысячи квадратных метров."Это чрезвычайная ситуация, когда одномоментно люди остаются без крыши над головой. Муниципального маневренного фонда, естественно, уже не хватает, поэтому вопрос надо срочно решать. Невозможно рассказывать плачущим бабушкам о том, что их переселят после 2024 года, потому что их дом не вошел в действующую программу. Об этой проблеме я докладывал президенту, он нас услышал, и мы уже нашли инструменты для переселения людей. На следующий год мы получим дополнительное финансирование на строительство семи многоквартирных домов для расселения оставшихся 129 деревянных зданий, которые в любой момент могут сойти со свай", – сказал Цыбульский.
https://ria.ru/20200902/rasselenie-1576624533.html
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александр цыбульский

Власти Поморья сосредоточат усилия на решении проблемы аварийного жилья

11:34 04.09.2020
20
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАварийное жилье
Аварийное жилье - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аварийное жилье
АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. Усилия властей Поморья будут сосредоточены на реформировании сферы ЖКХ, в частности, на решении проблемы аварийного жилья, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, подводя итоги общественного обсуждения программы развития региона "Вместе мы сильнее".
"Наиболее острые проблемы региона – это плачевное состояние сферы ЖКХ и нарастающие объемы аварийного жилья. Они требуют скорейшего решения. Именно на них будут сосредоточены усилия регионального правительства. Сегодня коммунальные сети региона изношены в среднем на 60%. Для приведения их в нормативное состояние требуется около 52 миллиардов рублей", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Цыбульского.
По его мнению, регион "неплохо идет вперед в части использования концессионных соглашений" в сфере ЖКХ. "Их уже заключено почти на 32 миллиарда. Важно, чтобы эти соглашения, с одной стороны, безупречно выполнялись нашими концессионерами. С другой стороны, важно не допустить монополизации рынка. Это очень сложный вопрос, связанный с экономикой, но я считаю, что локальные концессии должны выполняться крупными, надежными местными инвесторами, у которых ответственность будет выше, чем у пришедших с других территорий", – подчеркнул глава региона.
Как отметили в пресс-службе, по объемам аварийного жилья Поморье занимает четвертое место в стране. В настоящее время в домах, признанных аварийными, живет пять процентов населения области. Наибольшую угрозу для жителей представляют деревянные дома, подверженные угрозе обрушения. В областном центре на сегодняшний день 129 таких жилых зданий общей площадью 58,4 тысячи квадратных метров.
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2 сентября, 12:54Архангельская область
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"Это чрезвычайная ситуация, когда одномоментно люди остаются без крыши над головой. Муниципального маневренного фонда, естественно, уже не хватает, поэтому вопрос надо срочно решать. Невозможно рассказывать плачущим бабушкам о том, что их переселят после 2024 года, потому что их дом не вошел в действующую программу. Об этой проблеме я докладывал президенту, он нас услышал, и мы уже нашли инструменты для переселения людей. На следующий год мы получим дополнительное финансирование на строительство семи многоквартирных домов для расселения оставшихся 129 деревянных зданий, которые в любой момент могут сойти со свай", – сказал Цыбульский.
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Архангельская областьАлександр Цыбульский
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