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Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Японии возросло до 11
Число пострадавших во время землетрясения на юго-западе Японии возросло до 11, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:25
2020-09-04T09:25
фукуи (префектура)
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 4 сен – РИА Новости.</strong> Число пострадавших во время землетрясения на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> возросло до 11, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.Это легкие ранения, в основном при падении. Жизни людей ничто не угрожает.Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Японии в префектуре <a href="http://ria.ru/location_Fukui_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Фукуи</a> утром в пятницу. Эпицентр находился у побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 10 километров. Наиболее сильно подземные толчки ощущались в городе Сакаи – 5 по семибальной японской шкале. Угрозы цунами нет. Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильных афтершоковых толчков.
https://ria.ru/20200826/zemletryaseniya-1576270942.html
фукуи (префектура)
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фукуи (префектура), япония, в мире

Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Японии возросло до 11

09:25 04.09.2020
611
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ТОКИО, 4 сен – РИА Новости. Число пострадавших во время землетрясения на юго-западе Японии возросло до 11, сообщило агентство Киодо.
Это легкие ранения, в основном при падении. Жизни людей ничто не угрожает.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Японии в префектуре Фукуи утром в пятницу. Эпицентр находился у побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 10 километров. Наиболее сильно подземные толчки ощущались в городе Сакаи – 5 по семибальной японской шкале. Угрозы цунами нет. Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильных афтершоковых толчков.
Выходы углекислого газа в реке на равнине Сан-Витторино в Италии, примерно в 30 километрах от эпицентра землетрясения, произошедшего в апреле 2009 года в Аквиле - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 21:00РИА Наука
Ученые выявили связь между землетрясениями и выходами углекислого газа
120600
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Фукуи (префектура)ЯпонияВ мире
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