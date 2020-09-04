https://ria.ru/20200904/zemletryasenie-1576718489.html
Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Японии возросло до 11
Число пострадавших во время землетрясения на юго-западе Японии возросло до 11, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:25
2020-09-04T09:25
2020-09-04T09:25
фукуи (префектура)
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 4 сен – РИА Новости.</strong> Число пострадавших во время землетрясения на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> возросло до 11, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.Это легкие ранения, в основном при падении. Жизни людей ничто не угрожает.Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Японии в префектуре <a href="http://ria.ru/location_Fukui_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Фукуи</a> утром в пятницу. Эпицентр находился у побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 10 километров. Наиболее сильно подземные толчки ощущались в городе Сакаи – 5 по семибальной японской шкале. Угрозы цунами нет. Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильных афтершоковых толчков.
https://ria.ru/20200826/zemletryaseniya-1576270942.html
фукуи (префектура)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фукуи (префектура), япония, в мире