https://ria.ru/20200904/zemletryasenie-1576717273.html

Два человека пострадали при землетрясении на юго-западе Японии

Два человека пострадали при землетрясении на юго-западе Японии, передает агентство Киодо. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:00

2020-09-04T09:00

2020-09-04T09:00

фукуи (префектура)

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 4 сен – РИА Новости.</strong> Два человека пострадали при землетрясении на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, передает агентство Киодо.В результате землетрясения ушибы при падении получили 80-летняя женщина и двухлетняя девочка.Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Японии в префектуре <a href="http://ria.ru/location_Fukui_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Фукуи</a>. Эпицентр находился у побережья префектуры. Очаг залегал на глубине 10 километров. Наиболее сильно подземные толчки ощущались в городе Сакаи – 5- по семибальной японской шкале. Угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20200826/zemletryaseniya-1576270942.html

фукуи (префектура)

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фукуи (префектура), япония, в мире