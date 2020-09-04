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https://ria.ru/20200904/zelenskiy-1576713878.html
Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T01:51
2020-09-04T01:51
владимир зеленский
барак обама
япония
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Внешний вид и одежда президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, которую он надевает на официальные международные встречи, не соответствуют дипломатическому этикету, такое мнение высказала в эфире радиостанции "<a href="https://echokieva.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Киева</a>" эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.Она подчеркнула, что на дипломатическом уровне важна любая мелочь во внешнем виде политика, и пренебрегать этим нельзя.Эксперт привела несколько примеров мероприятий с участием украинского президента, на которых внешний вид Зеленского не соответствовал уровню встречи.Адаменко напомнила, как в самом начале своего президентства украинский лидер пришел на встречу с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами, что, по ее словам, было недопустимо. Эксперт отвергла параллели с бывшим американским президентом <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараком Обамой</a>, который также носил рубашки с закатанными рукавами на официальных мероприятиях. Она пояснила, что рубашки Обамы были "ослепительной белизны", и он надевал их исключительно на встречи со своими подчиненными, а не с представителями других государств.Эксперт также раскритиковала внешний вид украинского президента на мероприятии с участием представителей <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. "Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать", — заключила Адаменко.
https://ria.ru/20200903/zelenskiy-1576683529.html
https://ria.ru/20200822/zelenskiy-1576126947.html
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япония
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владимир зеленский, барак обама, япония, украина, в мире

Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского

01:51 04.09.2020
5623
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Внешний вид и одежда президента Украины Владимира Зеленского, которую он надевает на официальные международные встречи, не соответствуют дипломатическому этикету, такое мнение высказала в эфире радиостанции "Эхо Киева" эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.
Она подчеркнула, что на дипломатическом уровне важна любая мелочь во внешнем виде политика, и пренебрегать этим нельзя.
"Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты <…> упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи", — сказала Адаменко.
Эксперт привела несколько примеров мероприятий с участием украинского президента, на которых внешний вид Зеленского не соответствовал уровню встречи.
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Адаменко напомнила, как в самом начале своего президентства украинский лидер пришел на встречу с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами, что, по ее словам, было недопустимо. Эксперт отвергла параллели с бывшим американским президентом Бараком Обамой, который также носил рубашки с закатанными рукавами на официальных мероприятиях. Она пояснила, что рубашки Обамы были "ослепительной белизны", и он надевал их исключительно на встречи со своими подчиненными, а не с представителями других государств.
Эксперт также раскритиковала внешний вид украинского президента на мероприятии с участием представителей Японии. "Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать", — заключила Адаменко.
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Владимир ЗеленскийБарак ОбамаЯпонияУкраинаВ мире
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