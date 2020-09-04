Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Внешний вид и одежда президента Украины Владимира Зеленского, которую он надевает на официальные международные встречи, не соответствуют дипломатическому этикету, такое мнение высказала в эфире радиостанции "Эхо Киева" эксперт по дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.
Она подчеркнула, что на дипломатическом уровне важна любая мелочь во внешнем виде политика, и пренебрегать этим нельзя.
"Правила поведения между людьми и государствами есть, они прописаны и им нужно следовать. Сегодня некоторые моменты <…> упрощаются в протоколе и этикете. Но не надо подменять понятия: свобода, демократия и хамство с бескультурьем — абсолютно разные вещи", — сказала Адаменко.
Эксперт привела несколько примеров мероприятий с участием украинского президента, на которых внешний вид Зеленского не соответствовал уровню встречи.
Адаменко напомнила, как в самом начале своего президентства украинский лидер пришел на встречу с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами, что, по ее словам, было недопустимо. Эксперт отвергла параллели с бывшим американским президентом Бараком Обамой, который также носил рубашки с закатанными рукавами на официальных мероприятиях. Она пояснила, что рубашки Обамы были "ослепительной белизны", и он надевал их исключительно на встречи со своими подчиненными, а не с представителями других государств.
Эксперт также раскритиковала внешний вид украинского президента на мероприятии с участием представителей Японии. "Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать", — заключила Адаменко.
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