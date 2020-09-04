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Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Заявления о том, что грузинская армия способна захватить Южную Осетию и водрузить грузинский флаг над российской военной базой, являются популистскими, заявил... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:33
2020-09-04T22:04
россия
южная осетия
грузия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Заявления о том, что грузинская армия способна захватить <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южную Осетию</a> и водрузить грузинский флаг над российской военной базой, являются популистскими, заявил РИА Новости экс-командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, который в 2008 году освобождал от грузинских военных Цхинвал.В четверг лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии пообещал вернуть республику в состав <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>. Он также заявил, что на российской военной базе скоро будет поднят грузинский флаг.По его словам, на такие заявления "вообще не стоит обращать внимание".
https://ria.ru/20200808/1575527841.html
россия
южная осетия
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россия, южная осетия, грузия, безопасность

Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию

18:33 04.09.2020 (обновлено: 22:04 04.09.2020)
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© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Sputnik / Наталья Айриян
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заявления о том, что грузинская армия способна захватить Южную Осетию и водрузить грузинский флаг над российской военной базой, являются популистскими, заявил РИА Новости экс-командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, который в 2008 году освобождал от грузинских военных Цхинвал.
В четверг лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии пообещал вернуть республику в состав Грузии. Он также заявил, что на российской военной базе скоро будет поднят грузинский флаг.

"Это не более чем популистские заявления. Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателей", — считает Хрулев.

По его словам, на такие заявления "вообще не стоит обращать внимание".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
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