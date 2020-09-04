https://ria.ru/20200904/zakhvat-1576796243.html

Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию

Заявления о том, что грузинская армия способна захватить Южную Осетию и водрузить грузинский флаг над российской военной базой, являются популистскими, заявил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:33

2020-09-04T18:33

2020-09-04T22:04

россия

южная осетия

грузия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Заявления о том, что грузинская армия способна захватить <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южную Осетию</a> и водрузить грузинский флаг над российской военной базой, являются популистскими, заявил РИА Новости экс-командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, который в 2008 году освобождал от грузинских военных Цхинвал.В четверг лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии пообещал вернуть республику в состав <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>. Он также заявил, что на российской военной базе скоро будет поднят грузинский флаг.По его словам, на такие заявления "вообще не стоит обращать внимание".

https://ria.ru/20200808/1575527841.html

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южная осетия

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южная осетия, грузия, безопасность