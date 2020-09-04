Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
18:33 04.09.2020 (обновлено: 22:04 04.09.2020)
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© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
© Sputnik / Наталья Айриян
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заявления о том, что грузинская армия способна захватить Южную Осетию и водрузить грузинский флаг над российской военной базой, являются популистскими, заявил РИА Новости экс-командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, который в 2008 году освобождал от грузинских военных Цхинвал.
В четверг лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии пообещал вернуть республику в состав Грузии. Он также заявил, что на российской военной базе скоро будет поднят грузинский флаг.
"Это не более чем популистские заявления. Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателей", — считает Хрулев.
По его словам, на такие заявления "вообще не стоит обращать внимание".