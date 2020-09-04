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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/zaderzhaniya-1576797810.html
На акции работников IT-сферы в Минске задержали несколько человек
Люди в одежде без опознавательных знаков и масках, а также неизвестные в штатском пресекли акцию работников IT-сферы, которые протестовали у стелы "Минск -... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:11
2020-09-04T19:43
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Люди в одежде без опознавательных знаков и масках, а также неизвестные в штатском пресекли акцию работников IT-сферы, которые протестовали у стелы "<a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> - город-герой", как минимум три человека задержаны.Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в пятницу около 100 человек собрались на проспекте Победителей, напротив стелы, в руках у них были бело-красно-белые флаги и иронические плакаты против действующей власти.Спустя час к пикетчикам подъехали два микроавтобуса без номеров, после чего протестующие начали шествие по проспекту. Примерно через 200 метров у обочины остановилось несколько похожих автомобилей, из них вышли люди в штатском в медицинских масках и несколько человек в комбинезонах цвета хаки и черных масках с прорезями для глаз. На поясах у них висели спецсредства, в том числе дубинки. Опознавательных знаков на одежде ни у кого не было.Толпа разбежалась по парку, неизвестные после непродолжительного преследования вернулись в машины, а участники акции перешли мост через реку Свислоч. Проехав несколько десятков метров, микроавтобусы вновь остановились, и люди в масках завели в автомобиль мужчину, присутствовавшего на акции.Через некоторое время микроавтобус заехал на пешеходную зону на набережной, и там еще двух человек, юношу и девушку, силой посадили в микроавтобус.В данный момент на проспекте Победителей людей с флагами и протестной символикой не наблюдается, но микроавтобусы без номеров продолжают курсировать по улице.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/zhurnalisty-1576795286.html
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минск
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РИА Новости
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Кадры задержания протестующих в Минске
Силовики пресекли акцию работников IT-сферы, которые протестовали у стелы "Минск - город-герой". Как минимум три человека задержаны. Видео задержаний от корреспондента РИА Новости.
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минск, белоруссия, в мире

На акции работников IT-сферы в Минске задержали несколько человек

19:11 04.09.2020 (обновлено: 19:43 04.09.2020)
534
МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Люди в одежде без опознавательных знаков и масках, а также неизвестные в штатском пресекли акцию работников IT-сферы, которые протестовали у стелы "Минск - город-герой", как минимум три человека задержаны.
Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в пятницу около 100 человек собрались на проспекте Победителей, напротив стелы, в руках у них были бело-красно-белые флаги и иронические плакаты против действующей власти.
Спустя час к пикетчикам подъехали два микроавтобуса без номеров, после чего протестующие начали шествие по проспекту. Примерно через 200 метров у обочины остановилось несколько похожих автомобилей, из них вышли люди в штатском в медицинских масках и несколько человек в комбинезонах цвета хаки и черных масках с прорезями для глаз. На поясах у них висели спецсредства, в том числе дубинки. Опознавательных знаков на одежде ни у кого не было.
Толпа разбежалась по парку, неизвестные после непродолжительного преследования вернулись в машины, а участники акции перешли мост через реку Свислоч. Проехав несколько десятков метров, микроавтобусы вновь остановились, и люди в масках завели в автомобиль мужчину, присутствовавшего на акции.
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 18:19Протесты в Белоруссии
В Минске освободили трех журналистов
Через некоторое время микроавтобус заехал на пешеходную зону на набережной, и там еще двух человек, юношу и девушку, силой посадили в микроавтобус.
В данный момент на проспекте Победителей людей с флагами и протестной символикой не наблюдается, но микроавтобусы без номеров продолжают курсировать по улице.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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