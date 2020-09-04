https://ria.ru/20200904/zaderzhaniya-1576775308.html

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:41

2020-09-04T13:41

2020-09-04T16:35

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мвд белоруссии

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек"."Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса", - сказала Чемоданова. Собеседница отметила, что пока не может уточнить точное количество задержанных, но это "пара человек".По ее словам, задержания в МГЛУ в пятницу проводили сотрудники милиции, но не сотрудники ОМОН, как это утверждают некоторые telegram-каналы.Пресс-секретарь также подчеркнула, что задержания прошли "исключительно по ранее выявленным фактам правонарушений и не касаются сегодняшнего дня".Позже ректор МГЛУ Наталья Баранова сообщила, что пятерых студентов, задержанных в пятницу в МГЛУ в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, везут назад. Ранее возле университета прошла несанкционированная акция студентов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/immigratsiya-1576775500.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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