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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/zaderzhaniya-1576775308.html
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:41
2020-09-04T16:35
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек"."Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса", - сказала Чемоданова. Собеседница отметила, что пока не может уточнить точное количество задержанных, но это "пара человек".По ее словам, задержания в МГЛУ в пятницу проводили сотрудники милиции, но не сотрудники ОМОН, как это утверждают некоторые telegram-каналы.Пресс-секретарь также подчеркнула, что задержания прошли "исключительно по ранее выявленным фактам правонарушений и не касаются сегодняшнего дня".Позже ректор МГЛУ Наталья Баранова сообщила, что пятерых студентов, задержанных в пятницу в МГЛУ в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, везут назад. Ранее возле университета прошла несанкционированная акция студентов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/immigratsiya-1576775500.html
Всех отправить полоть картошку если этим студентам делать нечего. Телеграмм канал закрыть, а его основателя посадить
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что, за спинами девушек не удалось спрятаться?)
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

13:41 04.09.2020 (обновлено: 16:35 04.09.2020)
13561
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтуденты Минского государственного лингвистического университета во время акции протеста, проходящей на территории университета
Студенты Минского государственного лингвистического университета во время акции протеста, проходящей на территории университета - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
"Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса", - сказала Чемоданова. Собеседница отметила, что пока не может уточнить точное количество задержанных, но это "пара человек".
По ее словам, задержания в МГЛУ в пятницу проводили сотрудники милиции, но не сотрудники ОМОН, как это утверждают некоторые telegram-каналы.
Пресс-секретарь также подчеркнула, что задержания прошли "исключительно по ранее выявленным фактам правонарушений и не касаются сегодняшнего дня".
Позже ректор МГЛУ Наталья Баранова сообщила, что пятерых студентов, задержанных в пятницу в МГЛУ в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, везут назад.
Ранее возле университета прошла несанкционированная акция студентов.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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что, за спинами девушек не удалось спрятаться?)
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О Ольга Занкова
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