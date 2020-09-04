Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200904/yubiley-1576789252.html
В подготовку к юбилею тульского кремля вложены более четыре млрд рублей
Общий объем финансирования мероприятий, приуроченных к 500-летия Тульского кремля, составил около 4,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:37
2020-09-04T16:37
тульская область
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574888473_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_47cdc5b04ca140baa3257b8e73354221.jpg
<strong>ТУЛА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Общий объем финансирования мероприятий, приуроченных к 500-летия Тульского кремля, составил около 4,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, в пятницу в Туле под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета по празднованию юбилея кремля.Губернатор Тульской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin" target="_blank">Алексей Дюмин</a> напомнил, что празднование 500-летия кремля приобрело особую значимость после издания указа президента России. На подготовку к юбилею регион получил серьезную федеральную поддержку – как в виде субсидии, так и госпрограмм различных ведомств. Дополнительно привлекались внебюджетные средства.Глава региона подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д. Поленова и музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Кроме того, комплексные работы по благоустройству исторических центров были проведены в 11 городах Большой засечной черты.Дюмин добавил, что все подготовительные работы будут завершены качественно и в установленные сроки. Основные праздничные мероприятия запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в малых городах Большой засечной черты.
https://ria.ru/20200821/sportkompleks-1576111918.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574888473_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_b65aa7b5c244bef8b24cef9373f35086.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей дюмин

В подготовку к юбилею тульского кремля вложены более четыре млрд рублей

16:37 04.09.2020
33
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на центр Тулы
Вид на центр Тулы - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 4 сен — РИА Новости. Общий объем финансирования мероприятий, приуроченных к 500-летия Тульского кремля, составил около 4,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в пятницу в Туле под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета по празднованию юбилея кремля.
Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 19:40Тульская область
Спорткомплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что празднование 500-летия кремля приобрело особую значимость после издания указа президента России. На подготовку к юбилею регион получил серьезную федеральную поддержку – как в виде субсидии, так и госпрограмм различных ведомств. Дополнительно привлекались внебюджетные средства.
"Основное внимание при подготовке к юбилею мы сосредоточили на кремле и историческом центре Тулы. За три года была проделана колоссальная работа. Сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя учреждения культуры, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру", – отметил Дюмин.
Глава региона подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д. Поленова и музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Кроме того, комплексные работы по благоустройству исторических центров были проведены в 11 городах Большой засечной черты.
Дюмин добавил, что все подготовительные работы будут завершены качественно и в установленные сроки. Основные праздничные мероприятия запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в малых городах Большой засечной черты.
000000
Обсудить 0
Тульская областьАлексей Дюмин
Рекомендуем
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Тайский агрохолдинг вложит в развитие Ленптицепрома пять млрд рублей
Высадка цветов в Москве
Темрезов: впервые в День республики в КЧР откроются сразу 12 соцобъектов
Участница акции Диктант Победы
Более 7 тысяч туляков написали "Диктант Победы"
Рабочие во время укладки асфальта
Асфальтоанализатор проверит качество отремонтированных дорог в МО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее
Глава Поморья выступает за развитие региона по территориальному принципу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным
Уборка урожая зерновых
Власти Ленобласти помогут АПК в модернизации парка сельхозтехники
Мурманск
Мурманск станет площадкой для создания велоинфраструктуры
Сотрудница теплицы во время сбора урожая огурцов
С начала 2020 года АПК Ленобласти показал рост в 3,5%
В Техасе нашли украденную из итальянского аббатства старинную картину
Украденную из итальянского аббатства картину XIX века нашли в Техасе
Машина прокуратуры
На Урале проверят сообщения о мужчине, умершем после отказа скорой помочь
Раздельный сбор мусора в Москве
В Архангельской области предстоит заново создать систему обращения с ТКО
Театральный музей им. А.А. Бахрушина
В Бахрушинском музее начался уличный фестиваль "Все в сад!"
Измерение давления
Почти 20 тысяч жителей Ленобласти прошли постковидную диспансеризацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния