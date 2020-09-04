https://ria.ru/20200904/yubiley-1576789252.html

В подготовку к юбилею тульского кремля вложены более четыре млрд рублей

Общий объем финансирования мероприятий, приуроченных к 500-летия Тульского кремля, составил около 4,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:37

2020-09-04T16:37

2020-09-04T16:37

тульская область

алексей дюмин

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<strong>ТУЛА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Общий объем финансирования мероприятий, приуроченных к 500-летия Тульского кремля, составил около 4,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.По его словам, в пятницу в Туле под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета по празднованию юбилея кремля.Губернатор Тульской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin" target="_blank">Алексей Дюмин</a> напомнил, что празднование 500-летия кремля приобрело особую значимость после издания указа президента России. На подготовку к юбилею регион получил серьезную федеральную поддержку – как в виде субсидии, так и госпрограмм различных ведомств. Дополнительно привлекались внебюджетные средства.Глава региона подчеркнул, что уже сейчас на территории кремля работают новые музейные пространства, проводятся мероприятия под открытым небом. В шаговой доступности от кремля реализуется флагманский проект юбилея – Музейный квартал. Его основу составляют филиалы четырех федеральных музеев: Государственного исторического музея, музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д. Поленова и музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Кроме того, комплексные работы по благоустройству исторических центров были проведены в 11 городах Большой засечной черты.Дюмин добавил, что все подготовительные работы будут завершены качественно и в установленные сроки. Основные праздничные мероприятия запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в малых городах Большой засечной черты.

https://ria.ru/20200821/sportkompleks-1576111918.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин