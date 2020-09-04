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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200904/vyplaty-1576789204.html
В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз
С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на областное... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:36
2020-09-04T16:36
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/ezhemesjachnaja-vyplata-na-pitanie-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на областное министерство социального развития.Среди получивших выплату – кормящие мамы, беременные и дети до трех лет.Женщинам в положении выплатят 400 рублей, кормящим матерям и малышам от года — тысячу, а детям в возрасте от 12 месяцев до 3 лет — 600 рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.Для получения выплаты нужно подать заявление на сайте государственных услуг Подмосковья, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.Выплату оформляют по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национальной программы "Демография".С начала 2020 года в Московской области изменился формат обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей и детей младше трех лет. Теперь вместо молочной кухни в натуральном виде назначается ежемесячная денежная выплата.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз

16:36 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на областное министерство социального развития.
Среди получивших выплату – кормящие мамы, беременные и дети до трех лет.
Женщинам в положении выплатят 400 рублей, кормящим матерям и малышам от года — тысячу, а детям в возрасте от 12 месяцев до 3 лет — 600 рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Для получения выплаты нужно подать заявление на сайте государственных услуг Подмосковья, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Выплату оформляют по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национальной программы "Демография".
С начала 2020 года в Московской области изменился формат обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей и детей младше трех лет. Теперь вместо молочной кухни в натуральном виде назначается ежемесячная денежная выплата.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
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