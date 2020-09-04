https://ria.ru/20200904/vyplaty-1576789204.html
В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз
С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на областное... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:36
2020-09-04T16:36
2020-09-04T16:36
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156394/18/1563941807_0:35:1500:879_1400x0_80_0_0_4283b306474d07a2c9da513650050de6.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/ezhemesjachnaja-vyplata-na-pitanie-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на областное министерство социального развития.Среди получивших выплату – кормящие мамы, беременные и дети до трех лет.Женщинам в положении выплатят 400 рублей, кормящим матерям и малышам от года — тысячу, а детям в возрасте от 12 месяцев до 3 лет — 600 рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.Для получения выплаты нужно подать заявление на сайте государственных услуг Подмосковья, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.Выплату оформляют по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национальной программы "Демография".С начала 2020 года в Московской области изменился формат обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей и детей младше трех лет. Теперь вместо молочной кухни в натуральном виде назначается ежемесячная денежная выплата.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156394/18/1563941807_0:0:1331:998_1400x0_80_0_0_1996b1cd946eacd0af692ceb23467175.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на областное министерство социального развития.
Среди получивших выплату – кормящие мамы, беременные и дети до трех лет.
Женщинам в положении выплатят 400 рублей, кормящим матерям и малышам от года — тысячу, а детям в возрасте от 12 месяцев до 3 лет — 600 рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Для получения выплаты нужно подать заявление на сайте государственных услуг Подмосковья, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Выплату оформляют по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национальной программы "Демография".
С начала 2020 года в Московской области изменился формат обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей и детей младше трех лет. Теперь вместо молочной кухни в натуральном виде назначается ежемесячная денежная выплата.