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В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз

С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на областное... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:36

2020-09-04T16:36

2020-09-04T16:36

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> С начала года более чем 224,2 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату на питание. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/ezhemesjachnaja-vyplata-na-pitanie-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на областное министерство социального развития.Среди получивших выплату – кормящие мамы, беременные и дети до трех лет.Женщинам в положении выплатят 400 рублей, кормящим матерям и малышам от года — тысячу, а детям в возрасте от 12 месяцев до 3 лет — 600 рублей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.Для получения выплаты нужно подать заявление на сайте государственных услуг Подмосковья, в МФЦ или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.Выплату оформляют по проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национальной программы "Демография".С начала 2020 года в Московской области изменился формат обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей и детей младше трех лет. Теперь вместо молочной кухни в натуральном виде назначается ежемесячная денежная выплата.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)