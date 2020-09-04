https://ria.ru/20200904/vyplaty-1576720273.html

В России помогающие бороться с COVID-19 работники получат новые выплаты

Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:07

2020-09-04T10:07

2020-09-04T10:12

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

михаил мишустин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

распространение нового коронавируса

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россия

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина.Согласно сообщению, соответствующее постановление в рамках поручения президента подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Отмечается, что речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, ФСБ и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами."По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда правительства для этого будет выделено более 5 миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200826/mediki-1576343392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество