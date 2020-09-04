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В России помогающие бороться с COVID-19 работники получат новые выплаты
Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:07
2020-09-04T10:12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина.Согласно сообщению, соответствующее постановление в рамках поручения президента подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Отмечается, что речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, ФСБ и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами."По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда правительства для этого будет выделено более 5 миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста", - добавляется в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России помогающие бороться с COVID-19 работники получат новые выплаты

10:07 04.09.2020 (обновлено: 10:12 04.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно сообщению, соответствующее постановление в рамках поручения президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами.
"По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда правительства для этого будет выделено более 5 миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста", - добавляется в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Михаил МишустинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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