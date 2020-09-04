В России помогающие бороться с COVID-19 работники получат новые выплаты
10:07 04.09.2020 (обновлено: 10:12 04.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Работники, помогающие бороться с коронавирусом в России, в том числе военнослужащие, получат новые стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно сообщению, соответствующее постановление в рамках поручения президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными, именно поэтому было принято решение поддержать их специальными выплатами.
"По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда правительства для этого будет выделено более 5 миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста", - добавляется в сообщении.
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