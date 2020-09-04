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В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:04
2020-09-04T11:26
россия
евгений федоров
антон силуанов
госдума рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong>Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Федоров</a> предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он обратился в письме на имя министра финансов России <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Силуанова</a>, сообщает <a href="https://russian.rt.com/russia/news/779722-gosduma-nalogovye-vychety-deti" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Депутат предложил рассмотреть возможность увеличить размер этих вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, а на третьего и каждого следующего — до восьми тысяч рублей. Сейчас размер вычета на первого и второго ребенка составляет по 1,4 тысячи рублей, а на третьего и последующего ребенка — по три тысячи. Вычет можно получать до того момента, пока общий доход, который облагается налогом в 13 процентов, за текущий год не достигнет 350 тысяч рублей. По мнению Федорова, сумму дохода, до достижения которого россияне смогут получать вычеты на детей, нужно увеличить до 600 тысяч рублей.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> распорядился поддержать семьи с детьми во время пандемии коронавирусной инфекции. С апреля по июнь родители детей до трех лет получали по пять тысяч рублей, а в июне родителям детей, чей возраст составляет от трех до 16 лет, выплатили по десять тысяч рублей. Такая же сумма полагалась и в июле всем детям в возрасте до 16 лет. Выплаты не облагаются налогом, не зависят от материального положения семьи. Кроме того, выплаты не учитывают при назначении других мер соцподдержки.
https://realty.ria.ru/20200902/nalog-1576610290.html
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россия, евгений федоров, антон силуанов, госдума рф, владимир путин, общество

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

09:04 04.09.2020 (обновлено: 11:26 04.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он обратился в письме на имя министра финансов России Антона Силуанова, сообщает RT.
Депутат предложил рассмотреть возможность увеличить размер этих вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, а на третьего и каждого следующего — до восьми тысяч рублей. Сейчас размер вычета на первого и второго ребенка составляет по 1,4 тысячи рублей, а на третьего и последующего ребенка — по три тысячи. Вычет можно получать до того момента, пока общий доход, который облагается налогом в 13 процентов, за текущий год не достигнет 350 тысяч рублей. По мнению Федорова, сумму дохода, до достижения которого россияне смогут получать вычеты на детей, нужно увеличить до 600 тысяч рублей.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился поддержать семьи с детьми во время пандемии коронавирусной инфекции. С апреля по июнь родители детей до трех лет получали по пять тысяч рублей, а в июне родителям детей, чей возраст составляет от трех до 16 лет, выплатили по десять тысяч рублей. Такая же сумма полагалась и в июле всем детям в возрасте до 16 лет. Выплаты не облагаются налогом, не зависят от материального положения семьи. Кроме того, выплаты не учитывают при назначении других мер соцподдержки.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
2 сентября, 07:46
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Обсудить 3
РоссияЕвгений ФедоровАнтон СилуановГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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