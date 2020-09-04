https://ria.ru/20200904/vychet-1576717639.html

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:04

2020-09-04T09:04

2020-09-04T11:26

россия

евгений федоров

антон силуанов

госдума рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong>Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Федоров</a> предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он обратился в письме на имя министра финансов России <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Силуанова</a>, сообщает <a href="https://russian.rt.com/russia/news/779722-gosduma-nalogovye-vychety-deti" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Депутат предложил рассмотреть возможность увеличить размер этих вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, а на третьего и каждого следующего — до восьми тысяч рублей. Сейчас размер вычета на первого и второго ребенка составляет по 1,4 тысячи рублей, а на третьего и последующего ребенка — по три тысячи. Вычет можно получать до того момента, пока общий доход, который облагается налогом в 13 процентов, за текущий год не достигнет 350 тысяч рублей. По мнению Федорова, сумму дохода, до достижения которого россияне смогут получать вычеты на детей, нужно увеличить до 600 тысяч рублей.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> распорядился поддержать семьи с детьми во время пандемии коронавирусной инфекции. С апреля по июнь родители детей до трех лет получали по пять тысяч рублей, а в июне родителям детей, чей возраст составляет от трех до 16 лет, выплатили по десять тысяч рублей. Такая же сумма полагалась и в июле всем детям в возрасте до 16 лет. Выплаты не облагаются налогом, не зависят от материального положения семьи. Кроме того, выплаты не учитывают при назначении других мер соцподдержки.

https://realty.ria.ru/20200902/nalog-1576610290.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений федоров, антон силуанов, госдума рф, владимир путин, общество