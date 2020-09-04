https://ria.ru/20200904/vybory-1576804146.html

Советник Трампа пригрозил России последствиями за вмешательство в выборы

США ясно дали понять России, Китаю и Ирану, которых Вашингтон подозревает в попытках вмешаться в американские выборы, о чрезвычайных последствиях таких шагов,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:56

2020-09-04T21:56

2020-09-04T21:59

роберт о'брайен

уильям барр

дональд трамп

китай

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ясно дали понять России, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a>, которых <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> подозревает в попытках вмешаться в американские выборы, о чрезвычайных последствиях таких шагов, заявил советник президента США по национальной безопасности <a href="https://ria.ru/person_robert-obrayen" target="_blank">Роберт О'Брайен</a>."Мы провели красную линию и ясно дали понять Китаю, России, Ирану и другим, что любой, кто попытается вмешаться в выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями", - сказал он журналистам."У Китая есть наиболее масштабная программа по политическому влиянию на США, есть еще Иран и Россия. Все эти страны пытаются подорвать процесс проведения выборов. Кто-то предпочитает (Джо) Байдена, кто-то говорит, что предпочитает президента (Дональда Трампа). Моя позиция заключается в том, что не важно, что хотят эти страны - любая страна, которая попытается вмешаться в свободные и справедливые выборы в США, должна быть остановлена. Мы предпринимаем беспрецедентные меры, президент в том числе, по укреплению инфраструктуры выборов, киберинфраструктуры и так далее", - добавил О'Брайен.Ранее генпрокурор США, глава министерства юстиции <a href="http://ria.ru/person_uilyam-barr/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Барр</a> заявил, что Россия может "попробовать вмешаться в выборы еще раз". При этом он сказал, что Китай "агрессивнее", чем Россия, в своих попытках повлиять на США.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html

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китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, уильям барр, дональд трамп, китай, иран, сша, в мире