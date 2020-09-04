https://ria.ru/20200904/vspyshka-1576737771.html

Вспышку COVID-19 выявили в психиатрическом отделении уральской больницы

Вспышка коронавируса выявлена в психиатрическом отделении клинической больницы №71 ЗАТО Озерск в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:19

2020-09-04T12:19

2020-09-04T12:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

озерск

челябинская область

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса выявлена в психиатрическом отделении клинической больницы №71 ЗАТО <a href="http://ria.ru/location_Ozersk/" target="_blank" data-auto="true">Озерск</a> в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.По данным горадминистрации, на 3 сентября всего в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 106 человек, из них в инфекционном отделении клинической больницы №71 ФМБА России находятся 36 человек, 70 пациентов лечатся амбулаторно.По данным минздрава региона, на утро 4 сентября в Челябинской области подтверждено 14699 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 ко вчерашнему дню).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

озерск

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, озерск, челябинская область, происшествия