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Вспышку COVID-19 выявили в психиатрическом отделении уральской больницы
Вспышка коронавируса выявлена в психиатрическом отделении клинической больницы №71 ЗАТО Озерск в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:19
2020-09-04T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
озерск
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса выявлена в психиатрическом отделении клинической больницы №71 ЗАТО <a href="http://ria.ru/location_Ozersk/" target="_blank" data-auto="true">Озерск</a> в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.По данным горадминистрации, на 3 сентября всего в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 106 человек, из них в инфекционном отделении клинической больницы №71 ФМБА России находятся 36 человек, 70 пациентов лечатся амбулаторно.По данным минздрава региона, на утро 4 сентября в Челябинской области подтверждено 14699 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 ко вчерашнему дню).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, озерск, челябинская область, происшествия

Вспышку COVID-19 выявили в психиатрическом отделении уральской больницы

12:19 04.09.2020 (обновлено: 12:20 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В больнице. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Вспышка коронавируса выявлена в психиатрическом отделении клинической больницы №71 ЗАТО Озерск в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.
"Третьего сентября выявлено 18 новых случаев COVID-19: 12 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции межрегиональным управлением №71 ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, на 3 сентября всего в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 106 человек, из них в инфекционном отделении клинической больницы №71 ФМБА России находятся 36 человек, 70 пациентов лечатся амбулаторно.
По данным минздрава региона, на утро 4 сентября в Челябинской области подтверждено 14699 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 ко вчерашнему дню).
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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