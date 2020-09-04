Вспышку COVID-19 выявили в психиатрическом отделении уральской больницы
12:19 04.09.2020 (обновлено: 12:20 04.09.2020)
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В больнице. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Вспышка коронавируса выявлена в психиатрическом отделении клинической больницы №71 ЗАТО Озерск в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.
"Третьего сентября выявлено 18 новых случаев COVID-19: 12 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции межрегиональным управлением №71 ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, на 3 сентября всего в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 106 человек, из них в инфекционном отделении клинической больницы №71 ФМБА России находятся 36 человек, 70 пациентов лечатся амбулаторно.
По данным минздрава региона, на утро 4 сентября в Челябинской области подтверждено 14699 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 ко вчерашнему дню).
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