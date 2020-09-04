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Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
США считают, что российские военные время от времени ведут себя агрессивно в отношении американцев в Сирии, заявил советник Белого дома по национальной... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:12
2020-09-04T23:54
россия
роберт о'брайен
война в сирии
сирия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> считают, что российские военные время от времени ведут себя агрессивно в отношении американцев в Сирии, заявил советник Белого дома по национальной безопасности <u><a href="https://ria.ru/person_robert-obrayen">Роберт О'Брайен</a></u>."Мы наблюдали такое с некоторыми перехватами, также мы за последние пару лет видели, как они ведут себя с нашими кораблями, мы видели это с нынешней ситуацией с патрулями", — сказал он.О'Брайен отметил, что американские военные смогут себя защитить перед лицом любого соперника, и что этот посыл был "очень четко" донесен до российской стороны.На прошлой неделе США заявили, что несколько военных пострадали при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля в Сирии. Начальник Генштаба генерал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a> рассказал, что международную коалицию предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции. Однако, несмотря на договоренности, американские военные попытались заблокировать движение. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".Отмечалось, что Вашингтону предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем, и что российская группировка продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.
https://ria.ru/20200827/intsident-1576399134.html
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400980.html
Представителей США там не должно быть вовсе... Поэтому как раз Россия вправе делать то о чём сказал советник
33
Посыл приняли, но под русскую горячую руку лучше американским военным не попадаться - бить будут вежливо, аккуратно, но сильно!
33
15
россия
сирия
сша
РИА Новости
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россия, роберт о'брайен, война в сирии, сирия, сша, в мире

Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии

22:12 04.09.2020 (обновлено: 23:54 04.09.2020)
3426
© Русская веснаКадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом "Русская весна"
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Русская весна
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. США считают, что российские военные время от времени ведут себя агрессивно в отношении американцев в Сирии, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Мы наблюдали такое с некоторыми перехватами, также мы за последние пару лет видели, как они ведут себя с нашими кораблями, мы видели это с нынешней ситуацией с патрулями", — сказал он.
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О'Брайен отметил, что американские военные смогут себя защитить перед лицом любого соперника, и что этот посыл был "очень четко" донесен до российской стороны.
На прошлой неделе США заявили, что несколько военных пострадали при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля в Сирии. Начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов рассказал, что международную коалицию предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции. Однако, несмотря на договоренности, американские военные попытались заблокировать движение. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".
Отмечалось, что Вашингтону предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем, и что российская группировка продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.
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Обсудить 15
РоссияРоберт О'БрайенВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Представителей США там не должно быть вовсе... Поэтому как раз Россия вправе делать то о чём сказал советник
4 сентября, 22:17
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3100101
Посыл приняли, но под русскую горячую руку лучше американским военным не попадаться - бить будут вежливо, аккуратно, но сильно!
4 сентября, 22:18
vv.p.neznamov
3010101
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