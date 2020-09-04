https://ria.ru/20200904/voennye-1576804610.html

Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии

США считают, что российские военные время от времени ведут себя агрессивно в отношении американцев в Сирии, заявил советник Белого дома по национальной... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:12

2020-09-04T22:12

2020-09-04T23:54

россия

роберт о'брайен

война в сирии

сирия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> считают, что российские военные время от времени ведут себя агрессивно в отношении американцев в Сирии, заявил советник Белого дома по национальной безопасности <u><a href="https://ria.ru/person_robert-obrayen">Роберт О'Брайен</a></u>."Мы наблюдали такое с некоторыми перехватами, также мы за последние пару лет видели, как они ведут себя с нашими кораблями, мы видели это с нынешней ситуацией с патрулями", — сказал он.О'Брайен отметил, что американские военные смогут себя защитить перед лицом любого соперника, и что этот посыл был "очень четко" донесен до российской стороны.На прошлой неделе США заявили, что несколько военных пострадали при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля в Сирии. Начальник Генштаба генерал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a> рассказал, что международную коалицию предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции. Однако, несмотря на договоренности, американские военные попытались заблокировать движение. В ответ патруль военной полиции принял "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".Отмечалось, что Вашингтону предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем, и что российская группировка продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

https://ria.ru/20200827/intsident-1576399134.html

https://ria.ru/20200827/siriya-1576400980.html

Ярослав Погодин Представителей США там не должно быть вовсе... Поэтому как раз Россия вправе делать то о чём сказал советник 33

v.p.neznamov Посыл приняли, но под русскую горячую руку лучше американским военным не попадаться - бить будут вежливо, аккуратно, но сильно! 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт о'брайен, война в сирии, сирия, сша, в мире