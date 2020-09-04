https://ria.ru/20200904/voda-1576724185.html

В Симферополе вандалы повредили пять емкостей для воды

Вандалы в Симферополе топором повредили пять емкостей для воды, установленных для нужд населения в часы отключения водоснабжения, сообщила глава администрации... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:59

2020-09-04T10:59

2020-09-04T21:57

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Вандалы в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> топором повредили пять емкостей для воды, установленных для нужд населения в часы отключения водоснабжения, сообщила глава администрации города Елена Проценко.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма действует с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений: подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды. Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова."У нас за первые сутки было пробито топором пять емкостей и еще в одной сделали отверстие гвоздем. Конечно, теперь они непригодны. Хочу обратиться к жителям города, что мы все делаем возможное, чтобы все жители были с водой круглосуточно, уважайте, пожалуйста, чужой труд", — сказала Проценко на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.Глава города назвала повреждение емкостей для воды актом вандализма.

https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html

Александр Невский Глупости, какие вандалы, это что, памятники или надгробия? Это прямая диверсия украинских на цистских агентов, это направлено против людей Крыма, бьют по самому больному, лишают воды, как боевики в Беслане в школе детей. 140

Илья Jlord Приравнять это к терроризму и все прекратиться в секунду! 134

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симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, происшествия