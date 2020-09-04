Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/voda-1576724185.html
В Симферополе вандалы повредили пять емкостей для воды
Вандалы в Симферополе топором повредили пять емкостей для воды, установленных для нужд населения в часы отключения водоснабжения, сообщила глава администрации... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:59
2020-09-04T21:57
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153336/16/1533361650_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_0622ab1e5276eb083a0c21058ca7bfc7.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Вандалы в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> топором повредили пять емкостей для воды, установленных для нужд населения в часы отключения водоснабжения, сообщила глава администрации города Елена Проценко.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма действует с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений: подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды. Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова."У нас за первые сутки было пробито топором пять емкостей и еще в одной сделали отверстие гвоздем. Конечно, теперь они непригодны. Хочу обратиться к жителям города, что мы все делаем возможное, чтобы все жители были с водой круглосуточно, уважайте, пожалуйста, чужой труд", — сказала Проценко на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.Глава города назвала повреждение емкостей для воды актом вандализма.
https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html
Глупости, какие вандалы, это что, памятники или надгробия? Это прямая диверсия украинских на цистских агентов, это направлено против людей Крыма, бьют по самому больному, лишают воды, как боевики в Беслане в школе детей.
140
Приравнять это к терроризму и все прекратиться в секунду!
134
13
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153336/16/1533361650_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_268d796b64168949d8c4976c474c51a0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, происшествия

В Симферополе вандалы повредили пять емкостей для воды

10:59 04.09.2020 (обновлено: 21:57 04.09.2020)
22829
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Город Симферополь в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Вандалы в Симферополе топором повредили пять емкостей для воды, установленных для нужд населения в часы отключения водоснабжения, сообщила глава администрации города Елена Проценко.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма действует с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений: подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать примерно до 70 тысяч кубометров воды. Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:55
Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
"У нас за первые сутки было пробито топором пять емкостей и еще в одной сделали отверстие гвоздем. Конечно, теперь они непригодны. Хочу обратиться к жителям города, что мы все делаем возможное, чтобы все жители были с водой круглосуточно, уважайте, пожалуйста, чужой труд", — сказала Проценко на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.
Глава города назвала повреждение емкостей для воды актом вандализма.
17671423744
Обсудить 13
Сергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Глупости, какие вандалы, это что, памятники или надгробия? Это прямая диверсия украинских на цистских агентов, это направлено против людей Крыма, бьют по самому больному, лишают воды, как боевики в Беслане в школе детей.
4 сентября, 11:15
Александр НевскийАлександр Невский
13610003
Приравнять это к терроризму и все прекратиться в секунду!
4 сентября, 11:01
Илья JlordИлья Jlord
13200002
Рекомендуем
Дмитрий Кулеба
На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
Симферопольское водохранилище в Крыму
Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
"Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Пусковая установка Тополь
Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"
Невеста
Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская призвала ООН срочно направить миссию в Белоруссию
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния