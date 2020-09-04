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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsinatsiya-1576782382.html
Названы необходимые для вакцинации россиян сроки
Вакцинировать большинство россиян от коронавируса возможно в течение года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:05
2020-09-04T19:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинировать большинство россиян от коронавируса возможно в течение года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Затем, добавил Гинцбург, можно будет экспортировать живую вакцину за рубеж.Говоря об эффективности вакцины, глава центра Гамалеи отметил, что иммунный ответ, который сейчас есть у испытывающих ее добровольцев, достаточен для противодействия любой дозе COVID-19.В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат будет производиться совместно с РФПИ. Глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал о заявках из более чем 20 стран на покупку миллиарда доз. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти государствах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.Центру Гамалеи 25 августа было выдано разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Скорее бы уже получить прививку и забыть об этом.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Названы необходимые для вакцинации россиян сроки

15:05 04.09.2020 (обновлено: 19:27 04.09.2020)
16417
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вакцинировать большинство россиян от коронавируса возможно в течение года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пока мы не проиммунизируем большую часть своего населения, а это, по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдёт в течение 7-9-12 месяцев", - сказал он на брифинге.

Затем, добавил Гинцбург, можно будет экспортировать живую вакцину за рубеж.
Говоря об эффективности вакцины, глава центра Гамалеи отметил, что иммунный ответ, который сейчас есть у испытывающих ее добровольцев, достаточен для противодействия любой дозе COVID-19.
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат будет производиться совместно с РФПИ. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал о заявках из более чем 20 стран на покупку миллиарда доз. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти государствах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.
Центру Гамалеи 25 августа было выдано разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Скорее бы уже получить прививку и забыть об этом.
4 сентября, 15:54
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
16420014
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