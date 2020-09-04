https://ria.ru/20200904/vaktsinatsiya-1576782382.html

Названы необходимые для вакцинации россиян сроки

Вакцинировать большинство россиян от коронавируса возможно в течение года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:05

2020-09-04T15:05

2020-09-04T19:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинировать большинство россиян от коронавируса возможно в течение года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Затем, добавил Гинцбург, можно будет экспортировать живую вакцину за рубеж.Говоря об эффективности вакцины, глава центра Гамалеи отметил, что иммунный ответ, который сейчас есть у испытывающих ее добровольцев, достаточен для противодействия любой дозе COVID-19.В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат будет производиться совместно с РФПИ. Глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал о заявках из более чем 20 стран на покупку миллиарда доз. Он добавил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти государствах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.Центру Гамалеи 25 августа было выдано разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Руслан Тлеуж Скорее бы уже получить прививку и забыть об этом. 36

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество