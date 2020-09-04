https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576806100.html

Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"

Разработанная Россией вакцина "Спутник V" против коронавируса дает почти стопроцентный иммунный ответ, и это очень хорошая вакцина, заявил профессор... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T23:10

2020-09-04T23:10

2020-09-04T23:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

греция

общество

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<strong>АФИНЫ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Разработанная Россией вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" против коронавируса дает почти стопроцентный иммунный ответ, и это очень хорошая вакцина, заявил профессор медицинского факультета Университета города <a href="http://ria.ru/location_Patry/" target="_blank" data-auto="true">Патры</a> и член комиссии экспертов министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> Хараламбос Гогос на брифинге в пятницу.Журналисты попросили ученого прокомментировать результаты испытания российской вакцины против COVID, опубликованные в пятницу в медицинском журнале The Lancet."По поводу данных о российской вакцине. Помните, что когда нас спрашивали о российской вакцине, первое, что мы говорили, это то, что у нас нет данных из литературы. Теперь они у нас есть. Lancet - отличный журнал, один из первых в мире. Аналогичны результатам, объявленным для вакцин Moderna и оксфордской. Поэтому у нас очень хороший ответ, с почти стопроцентным иммунным ответом. Поэтому надо сказать, что это очень хорошая вакцина", - сказал Гогос.По его словам, сейчас ждут результаты третьей фазы испытаний, поскольку на данный момент есть данные только по первой и второй фазам."Данные очень хорошие, это должна быть очень хорошая вакцина. Платформа, которую она использует, аналогична платформе, используемой другими компаниями через аденовирусы, на самом деле два аденовируса, два разных носителя, скажем так, что делает ее более мощной, это положительно", - сказал профессор.Гогос пояснил также, что в ходе третьей фазы испытаний вакцину или лекарство дают большому количеству пациентов, которые делятся на подкатегории."Одно дело, когда дают вакцину здоровому молодому человеку и получают абсолютный ответ, а другое - сделать ее 70-летнему, 60-летнему человеку, страдающему диабетом, гипертонией, ожирением и так далее. Эти подкатегории также наиболее чувствительны к коронавирусу, очень важно, как они реагируют. Это третий этап, и его нужно сделать сейчас", - сказал Гогос.Заместитель министра здравоохранения Василис Контозаманис сказал, что именно третья фаза определяет окончательное показание вакцины.Он сказал также, что Греция участвует в совместной европейской инициативе по поставкам вакцин."Уже подписано первое соглашение с <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>. Мы участвуем в этом соглашении. Планируется поступление партий вакцины с декабря", - сказал Контозаманис.

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576802769.html

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, греция, общество