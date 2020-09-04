https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576802769.html

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:05

2020-09-04T21:05

2020-09-04T21:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<u><a href="https://russia.tv/">Россия 1</a></u>".Ранее The Lancet написал о результатах двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Глава Минздрава отметил, что каждая статья обязательно проходит рецензию наиболее значимых и грамотных экспертов в этой области. "Публикация <...> — это всегда высокий уровень доверия", — добавил он. Мурашко также подчеркнул, что российская вакцина защищена патентом. Соответственно, ученые должны это учитывать при использовании данных, которые раскрываются в научных материалах.Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты из центра имени Гамалеи подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Ранее в РФПИ рассказали, что "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Сообщалось, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Дураки и дороги Через 5-ть лет испытаний вакцина безопасна(более-менее).А остальное политика и деньги. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество