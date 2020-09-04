Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
21:05 04.09.2020 (обновлено: 21:52 04.09.2020)
15722
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее The Lancet написал о результатах двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Глава Минздрава отметил, что каждая статья обязательно проходит рецензию наиболее значимых и грамотных экспертов в этой области.
"Публикация <...> — это всегда высокий уровень доверия", — добавил он.
Мурашко также подчеркнул, что российская вакцина защищена патентом. Соответственно, ученые должны это учитывать при использовании данных, которые раскрываются в научных материалах.
Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты из центра имени Гамалеи подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Ранее в РФПИ рассказали, что "Спутник V" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Сообщалось, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19