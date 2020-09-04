Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576802769.html
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:05
2020-09-04T21:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:203:3179:1991_1400x0_80_0_0_6defa0b10aad283e46bca22636da2533.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<u><a href="https://russia.tv/">Россия 1</a></u>".Ранее The Lancet написал о результатах двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Глава Минздрава отметил, что каждая статья обязательно проходит рецензию наиболее значимых и грамотных экспертов в этой области. "Публикация &lt;...&gt; — это всегда высокий уровень доверия", — добавил он. Мурашко также подчеркнул, что российская вакцина защищена патентом. Соответственно, ученые должны это учитывать при использовании данных, которые раскрываются в научных материалах.Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты из центра имени Гамалеи подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Ранее в РФПИ рассказали, что "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Сообщалось, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Через 5-ть лет испытаний вакцина безопасна(более-менее).А остальное политика и деньги.
24
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_0a48e6451f00d3475c95a3d935bdbbc3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине

21:05 04.09.2020 (обновлено: 21:52 04.09.2020)
15722
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Публикация материала о российский вакцине от коронавируса в ведущем международном научном журнале The Lancet демонстрирует качество отечественного препарата, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее The Lancet написал о результатах двух этапов клинических испытаний "Спутник V". Глава Минздрава отметил, что каждая статья обязательно проходит рецензию наиболее значимых и грамотных экспертов в этой области.
Прививка - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 15:40Распространение нового коронавируса
В США вакцину от коронавируса могут одобрить до окончания испытаний
"Публикация <...> — это всегда высокий уровень доверия", — добавил он.
Мурашко также подчеркнул, что российская вакцина защищена патентом. Соответственно, ученые должны это учитывать при использовании данных, которые раскрываются в научных материалах.
Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты из центра имени Гамалеи подготовили ее при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Ранее в РФПИ рассказали, что "Спутник V" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников клинических исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Сообщалось, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
23092218
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Через 5-ть лет испытаний вакцина безопасна(более-менее).А остальное политика и деньги.
4 сентября, 21:23
ДиДураки и дороги
4100118
Рекомендуем
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Силовики задержали активистов в Минске
В Минске задержали несколько активистов
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
Самолет Су-27 во время показательных учений
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики
Оса
Британию атаковали гигантские агрессивные осы
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Актриса Людмила Полякова
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Ящик для голосования в Майами, США
Избиратели под прикрытием: США обречены на "кровавый ноябрь"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния