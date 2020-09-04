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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800828.html
ВОЗ рассказала, когда могут начаться поставки вакцины по программе COVAX
Любая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 перед использованием на международном уровне должна пройти полную процедуру, которая подтверждает ее... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:27
2020-09-04T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
германия
япония
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Любая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 перед использованием на международном уровне должна пройти полную процедуру, которая подтверждает ее безопасность и эффективность, заявила на брифинге в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Ни одна вакцина не должна массово распространяться до тех пор, пока регуляторы, правительства и <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> не будут уверены в том, что она соответствует минимальным стандартам безопасности", - сказала она.По ее словам, первые поставки одобренных вакцин через программу ВОЗ COVAX могут начаться в лучшем случае в середине 2021 года.Со своей стороны генеральный директор ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/" target="_blank" data-auto="true">Тедрос Адханом Гебрейесус</a> заявил о том, что с учетом ограниченного количества первых поставок вакцин получать их должны в первую очередь, те, кто находится на передовой, а также наиболее уязвимые к вирусу люди.Он напомнил, что программа COVAX была создана ВОЗ для обеспечения глобального доступа к вакцинам от нового коронавируса. В настоящее время к ней присоединилось уже 78 стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>. В программе на данный момент участвуют 9 вакцин, 7 из который проходят клинические испытания. Также ведутся переговоры о предоставлении COVAX еще четырех подающих надежду препаратов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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германия
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, германия, япония, в мире

ВОЗ рассказала, когда могут начаться поставки вакцины по программе COVAX

20:27 04.09.2020
816
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Любая вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 перед использованием на международном уровне должна пройти полную процедуру, которая подтверждает ее безопасность и эффективность, заявила на брифинге в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"Ни одна вакцина не должна массово распространяться до тех пор, пока регуляторы, правительства и ВОЗ не будут уверены в том, что она соответствует минимальным стандартам безопасности", - сказала она.
По ее словам, первые поставки одобренных вакцин через программу ВОЗ COVAX могут начаться в лучшем случае в середине 2021 года.
Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что с учетом ограниченного количества первых поставок вакцин получать их должны в первую очередь, те, кто находится на передовой, а также наиболее уязвимые к вирусу люди.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
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Он напомнил, что программа COVAX была создана ВОЗ для обеспечения глобального доступа к вакцинам от нового коронавируса. В настоящее время к ней присоединилось уже 78 стран, включая Германию и Японию. В программе на данный момент участвуют 9 вакцин, 7 из который проходят клинические испытания. Также ведутся переговоры о предоставлении COVAX еще четырех подающих надежду препаратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
2120403
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГерманияЯпонияВ мире
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