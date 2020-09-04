https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html

США отказались доверять ВОЗ в оценке российской вакцины от COVID-19

США не доверяют Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе оценки эффективности российской или китайской вакцины, заявил в пятницу госсекретарь США... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:57

2020-09-04T19:57

2020-09-04T20:10

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

майк помпео

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не доверяют Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) в вопросе оценки эффективности российской или китайской вакцины, заявил в пятницу госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Весь мир должен будет внимательно, с пристрастием изучить (эти вакцины) и убедиться, что у нас есть настоящие научные данные в том же ключе, в котором мы требуем их от всех, кто выкатывает вакцину на продажу и распространение. Мой уровень уверенности в ВОЗ почти нулевой – в том, что она в состоянии действовать на основе науки, а не политически", - сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.Текст интервью опубликован на <a href="https://www.hughhewitt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>"Шоу Хью Хьюитта".По мнению Помпео, Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> пытаются "не совершить прорыв в медицине или эпидемиологии, а совершить политический, дипломатический прорыв"."Если мы получим оттуда вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней", - сказал Помпео.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Дмитриев 4 сентября заявил об интересе к российской вакцине со стороны 40 государств. По его словам, на следующей неделе ожидаются соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж. Также глава РФПИ сообщил о публикации результатов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 в одном из ведущих медицинских журналов - The Lancet, что, по словам Дмитриева, доказывает безопасность и эффективность вакцины и "демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества". <em>ктуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

v.p.neznamov И это говорит госсекретарь США, где число смертей населения страны от коронавируса с начала эпидемии составило уже 2/3 от численности боевых потерь вооруженных сил США в годы второй мировой войны. Редкостный цинизм государственного чиновника по отношению к сохранению здоровья граждан страны, которые позволили ему занять столь высокий пост. 36

Александр И Главнюк по "демократии" спёкся. Пошёл в отказ :) 30

20

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, майк помпео, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, в мире