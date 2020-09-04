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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576800107.html
США отказались доверять ВОЗ в оценке российской вакцины от COVID-19
США не доверяют Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе оценки эффективности российской или китайской вакцины, заявил в пятницу госсекретарь США... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:57
2020-09-04T20:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
майк помпео
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не доверяют Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) в вопросе оценки эффективности российской или китайской вакцины, заявил в пятницу госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Весь мир должен будет внимательно, с пристрастием изучить (эти вакцины) и убедиться, что у нас есть настоящие научные данные в том же ключе, в котором мы требуем их от всех, кто выкатывает вакцину на продажу и распространение. Мой уровень уверенности в ВОЗ почти нулевой – в том, что она в состоянии действовать на основе науки, а не политически", - сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.Текст интервью опубликован на <a href="https://www.hughhewitt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>"Шоу Хью Хьюитта".По мнению Помпео, Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> пытаются "не совершить прорыв в медицине или эпидемиологии, а совершить политический, дипломатический прорыв"."Если мы получим оттуда вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней", - сказал Помпео.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Дмитриев 4 сентября заявил об интересе к российской вакцине со стороны 40 государств. По его словам, на следующей неделе ожидаются соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж. Также глава РФПИ сообщил о публикации результатов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 в одном из ведущих медицинских журналов - The Lancet, что, по словам Дмитриева, доказывает безопасность и эффективность вакцины и "демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества". <em>ктуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
И это говорит госсекретарь США, где число смертей населения страны от коронавируса с начала эпидемии составило уже 2/3 от численности боевых потерь вооруженных сил США в годы второй мировой войны. Редкостный цинизм государственного чиновника по отношению к сохранению здоровья граждан страны, которые позволили ему занять столь высокий пост.
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Главнюк по "демократии" спёкся. Пошёл в отказ :)
30
20
сша
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, майк помпео, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша, в мире

США отказались доверять ВОЗ в оценке российской вакцины от COVID-19

19:57 04.09.2020 (обновлено: 20:10 04.09.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США не доверяют Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в вопросе оценки эффективности российской или китайской вакцины, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Весь мир должен будет внимательно, с пристрастием изучить (эти вакцины) и убедиться, что у нас есть настоящие научные данные в том же ключе, в котором мы требуем их от всех, кто выкатывает вакцину на продажу и распространение. Мой уровень уверенности в ВОЗ почти нулевой – в том, что она в состоянии действовать на основе науки, а не политически", - сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Текст интервью опубликован на сайте "Шоу Хью Хьюитта".
По мнению Помпео, Россия и Китай пытаются "не совершить прорыв в медицине или эпидемиологии, а совершить политический, дипломатический прорыв".
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 14:05Распространение нового коронавируса
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
"Если мы получим оттуда вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней", - сказал Помпео.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Дмитриев 4 сентября заявил об интересе к российской вакцине со стороны 40 государств. По его словам, на следующей неделе ожидаются соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж. Также глава РФПИ сообщил о публикации результатов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 в одном из ведущих медицинских журналов - The Lancet, что, по словам Дмитриева, доказывает безопасность и эффективность вакцины и "демонстрирует признание российских ученых со стороны мирового научного сообщества".
ктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2313120719
Обсудить 20
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Майк ПомпеоКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСШАВ мире
Популярные комментарии
И это говорит госсекретарь США, где число смертей населения страны от коронавируса с начала эпидемии составило уже 2/3 от численности боевых потерь вооруженных сил США в годы второй мировой войны. Редкостный цинизм государственного чиновника по отношению к сохранению здоровья граждан страны, которые позволили ему занять столь высокий пост.
4 сентября, 20:07
vv.p.neznamov
3310200
Главнюк по "демократии" спёкся. Пошёл в отказ :)
4 сентября, 20:04
Александр ИАлександр И
16120101
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