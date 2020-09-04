https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576797233.html

Россия и Белоруссия договорились об испытаниях вакцины против COVID-19

Минздравы Белоруссии и России договорились о клинических испытаниях российской вакцины против нового коронавируса на белорусской территории, сообщила в пятницу... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:56

2020-09-04T18:56

2020-09-04T18:56

распространение нового коронавируса

россия

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

александр лукашенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Минздравы <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">России</a> договорились о клинических испытаниях российской вакцины против нового коронавируса на белорусской территории, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства.Ранее президенты <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний. Глава Минздрава России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a> накануне заявил, что рассчитывает, что Минск и Москва придут к финальному соглашению об использовании вакцины от COVID-19 в течение трех-четырех недель.По данным пресс-службы, в Минске 3 сентября прошли переговоры исполняющего обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмирия Пиневича и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Министерства ведут активную совместную работу по организации проведения в Белоруссии клинических испытаний и государственной регистрации российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, напоминается в сообщении.По данным пресс-службы, "в рамках переговоров достигнута договоренность об активизации взаимодействия в области фармацевтики, в том числе на площадках различных интеграционных структур - <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзное государство</a>, Евразийский экономический союз".Как отметили в пресс-службе, во время визита в Белоруссию делегации правительства России во главе с премьером Михаилом Мишустиным были подтверждены намерения продолжить реализацию совместных программ и проектов в сфере здравоохранения в рамках Союзного государства. В том числе предполагается проработать тему создания общего информационного пространства, уточнили в пресс-службе.По ее данным, специалисты Минздрава Белоруссии и <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> продолжат консультации с обменом информации об эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 в целях скорейшего возобновления авиационного и других видов транспортного сообщения между двумя странами.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире выявлено около 25,8 миллиона случаев заражения, почти 860 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576678181.html

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, александр лукашенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, белоруссия, общество