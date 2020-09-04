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https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576787905.html
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в три московские клиники
Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинские организации Москвы – городские... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:17
2020-09-04T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинские организации <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – городские поликлиники №2, №220 и №62, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому для поликлиник было закуплены специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до минус 40 градусов.У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинаци, не перенесший COVID-19 (с отрицательным м результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены), не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777124.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в три московские клиники

16:17 04.09.2020 (обновлено: 16:27 04.09.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинские организации Москвы – городские поликлиники №2, №220 и №62, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники №2, №220 и №62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе", - сказала Ракова журналистам.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому для поликлиник было закуплены специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до минус 40 градусов.
"Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину", - добавила Ракова.
У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.
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У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.
Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинаци, не перенесший COVID-19 (с отрицательным м результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены), не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1931001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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