https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576782727.html

Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались 40 стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает интерес к российской вакцине от коронавируса от 40 стран мира, ее поставки могут начаться уже в ноябре... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:07

2020-09-04T15:07

2020-09-04T15:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) отмечает интерес к российской вакцине от коронавируса от 40 стран мира, ее поставки могут начаться уже в ноябре текущего года, заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Участников онлайн-брифинга в пятницу попросили прокомментировать вопросы производства и поставок российской вакцины в другие страны, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> и другие."Сейчас именно большой фокус на том, что производственные мощности в России будут служить вначале только российскому рынку", - указал глава фонда."Мы сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи", - добавил Дмитриев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Damir Aliev ни единой дозы не продавать странам присоединившимся к санкциям. пусть или санкции отменяют, или сами разрабатывают вакцину. и особенно ни единой дозы США и Великобритании, даже если они снимут санкции))) пусть дохнут! 41

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, в мире