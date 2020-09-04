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https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576782727.html
Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались 40 стран
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает интерес к российской вакцине от коронавируса от 40 стран мира, ее поставки могут начаться уже в ноябре... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:07
2020-09-04T15:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) отмечает интерес к российской вакцине от коронавируса от 40 стран мира, ее поставки могут начаться уже в ноябре текущего года, заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Участников онлайн-брифинга в пятницу попросили прокомментировать вопросы производства и поставок российской вакцины в другие страны, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> и другие."Сейчас именно большой фокус на том, что производственные мощности в России будут служить вначале только российскому рынку", - указал глава фонда."Мы сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи", - добавил Дмитриев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
ни единой дозы не продавать странам присоединившимся к санкциям. пусть или санкции отменяют, или сами разрабатывают вакцину. и особенно ни единой дозы США и Великобритании, даже если они снимут санкции))) пусть дохнут!
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, в мире

Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались 40 стран

15:07 04.09.2020 (обновлено: 15:22 04.09.2020)
2973
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает интерес к российской вакцине от коронавируса от 40 стран мира, ее поставки могут начаться уже в ноябре текущего года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Участников онлайн-брифинга в пятницу попросили прокомментировать вопросы производства и поставок российской вакцины в другие страны, в частности, в Бразилию, Египет, Индию, Узбекистан, Мексику, Аргентину, Вьетнам, Израиль и другие.
"Исходя из той потрясающей работы, которую ведет Институт имени Гамалеи, мы видим интерес уже даже не от 20-30, а от 40 стран, в том числе - к закупке данной вакцины, в том числе - от всех стран, которые вы сейчас перечислили", - ответил Дмитриев.
"Сейчас именно большой фокус на том, что производственные мощности в России будут служить вначале только российскому рынку", - указал глава фонда.
"Мы сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи", - добавил Дмитриев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6861001
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
Популярные комментарии
ни единой дозы не продавать странам присоединившимся к санкциям. пусть или санкции отменяют, или сами разрабатывают вакцину. и особенно ни единой дозы США и Великобритании, даже если они снимут санкции))) пусть дохнут!
4 сентября, 15:08
Damir AlievDamir Aliev
19401116
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