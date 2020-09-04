https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576781351.html

Гинцбург оценил эффективность российской вакцины от коронавируса

Иммунный ответ, который в настоящее время есть у испытывающих вакцину от коронавируса добровольцев, достаточен для противодействия любой дозе COVID-19, сообщил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:55

2020-09-04T14:55

2020-09-04T15:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Иммунный ответ, который в настоящее время есть у испытывающих вакцину от коронавируса добровольцев, достаточен для противодействия любой дозе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил глава центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Тот иммунный ответ, который в настоящее время у добровольцев зафиксирован под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой дозе, которую можно только вообразить, заражающей COVID-19", - рассказал Гинцбург в ходе брифинга.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество