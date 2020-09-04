https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576780694.html

В армии вакцину от COVID-19 предложат сначала медикам и командирам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после поступления российской вакцины от коронавируса в армию первыми ее получат на добровольной основе военные... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:48

2020-09-04T14:48

2020-09-04T14:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вооруженные силы рф

здоровье - общество

сергей шойгу

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил, что после поступления российской вакцины от коронавируса в армию первыми ее получат на добровольной основе военные медики и командиры, сообщает военное ведомство."По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, здоровье - общество, сергей шойгу