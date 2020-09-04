Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576780694.html
В армии вакцину от COVID-19 предложат сначала медикам и командирам
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после поступления российской вакцины от коронавируса в армию первыми ее получат на добровольной основе военные... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:48
2020-09-04T14:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вооруженные силы рф
здоровье - общество
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил, что после поступления российской вакцины от коронавируса в армию первыми ее получат на добровольной основе военные медики и командиры, сообщает военное ведомство."По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вооруженные силы рф, здоровье - общество, сергей шойгу

В армии вакцину от COVID-19 предложат сначала медикам и командирам

14:48 04.09.2020
198
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после поступления российской вакцины от коронавируса в армию первыми ее получат на добровольной основе военные медики и командиры, сообщает военное ведомство.
"По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней", - сказал он.
"В дальнейшем на добровольной основе получить прививки от новой коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих Вооруженных сил РФ", - добавил Шойгу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
600011
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФЗдоровье - ОбществоСергей Шойгу
Рекомендуем
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Белоруссия заявила о резком росте числа военных НАТО в соседних странах
Владимир Ростиславович Мединский
Мединский объявил, что уходит из всех соцсетей, кроме Instagram
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Гинцбург оценил эффективность российской вакцины от коронавируса
Пассажирский самолет
В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Петербурга заподозрили в избиении двухлетней дочери сожительницы
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных "сволочах"
Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук парит над городом
Кандидат в мэры Киева пролетела над городом с зонтиком
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Российской вакциной от COVID-19 заинтересовались 40 стран
Военнослужащий отряда специального назначения Китайской Народной Республики
ШОС, СНГ и ОДКБ проведут первые совместные учения по борьбе с терроризмом
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатора Белых этапировали в Киров
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Названы необходимые для вакцинации россиян сроки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния