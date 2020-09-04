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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777808.html
Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса
Вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований, говорится в сообщении Российского РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:14
2020-09-04T14:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
открытия - риа наука
astrazeneca
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>).Ранее в пятницу ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", заявили в РФПИ."У 100% участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ", - говорится в сообщении."При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения – у британской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", - говорится в пресс-релизе.В сообщении также отмечается, что в результате I-II фазы клинических исследований "Спутник V" "не было обнаружено серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин кандидатов варьирует от 1% до 25%".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576643190.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, открытия - риа наука, astrazeneca

Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса

14:14 04.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее в пятницу ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", заявили в РФПИ.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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Разработка вакцин против COVID-19 в мире
"У 100% участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ", - говорится в сообщении.
"При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения – у британской фармацевтической компании AstraZeneca уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении также отмечается, что в результате I-II фазы клинических исследований "Спутник V" "не было обнаружено серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин кандидатов варьирует от 1% до 25%".
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"Будут заболевать при каждой встрече". Кому грозит повторный COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6431002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОткрытия - РИА НаукаAstraZeneca
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