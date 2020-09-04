https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777808.html

Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса

Вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований, говорится в сообщении Российского РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:14

2020-09-04T14:14

2020-09-04T14:14

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

открытия - риа наука

astrazeneca

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>).Ранее в пятницу ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", заявили в РФПИ."У 100% участников клинических исследований вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ", - говорится в сообщении."При этом уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19. Для сравнения – у британской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> уровень антител у вакцинированных добровольцев оказался примерно равным уровню антител у перенесших заболевание коронавирусной инфекцией", - говорится в пресс-релизе.В сообщении также отмечается, что в результате I-II фазы клинических исследований "Спутник V" "не было обнаружено серьезных нежелательных явлений (СНЯ, Grade 3) ни по одному из критериев, в то время как уровень серьезных нежелательных явлений у других вакцин кандидатов варьирует от 1% до 25%".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

https://ria.ru/20200903/koronavirus-1576643190.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, открытия - риа наука, astrazeneca