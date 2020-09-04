https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576727391.html

Центр Гамалеи привлек три площадки для производства вакцины от COVID-19

У центра Гамалеи может не хватить мощности для производства необходимого количества доз вакцины от COVID-19, поэтому уже привлечены три площадки для... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:50

2020-09-04T11:50

2020-09-04T11:50

распространение нового коронавируса

денис логунов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> У центра Гамалеи может не хватить мощности для производства необходимого количества доз вакцины от COVID-19, поэтому уже привлечены три площадки для масштабирования технологии, заявил замдиректора Института имени Гамалеи по научной работе <a href="https://ria.ru/person_denis-logunov" target="_blank">Денис Логунов</a>."Наших собственных мощностей на всю страну может не хватить, для этого в настоящее время привлечены три площадки производственных,... которые масштабируют нашу технологию",- сказал Логунов в эфире канала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество