https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576726928.html

Вакцину от COVID-19 доставили в больницы

Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований развезена в медучреждения, в ближайшее время первые добровольцы ее получат, заявил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:41

2020-09-04T11:41

2020-09-04T12:07

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от COVID-19 центра Гамалеи для пострегистрационных исследований развезена в медучреждения, в ближайшее время первые добровольцы ее получат, заявил замдиректора института Гамалеи по научной работе <a href="https://ria.ru/person_denis-logunov" target="_blank">Денис Логунов</a>."Она (третья стадия испытаний) только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования", - сказал Логунов в эфире канала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он уточнил, что наблюдение за получившими вакцину будет вестись минимум полгода, если будет необходимость, срок увеличат до года.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, завершатся испытания 31 декабря 2022 года.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество