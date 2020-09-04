https://ria.ru/20200904/ubiystvo-1576723468.html

Подозреваемый в убийстве жены и дочери в Вологодской области сбежал

Подозреваемый в убийстве женщины и пятилетней девочки в Вологодской области выпрыгнул из окна отдела полиции и скрылся, он объявлен в розыск, сообщила старший... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:50

2020-09-04T10:50

2020-09-04T10:50

следственный комитет россии (ск рф)

вологодская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемый в убийстве женщины и пятилетней девочки в <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> выпрыгнул из окна отдела полиции и скрылся, он объявлен в розыск, сообщила старший помощник руководителя СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Вологодской области полковник юстиции Наталья Летенкова.Ранее сообщалось, что 3 сентября следователи получили сообщение, что в сгоревшем доме в деревне Ушаково найдены тела 31-летней женщины и ее пятилетней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные раны головы и тела. Согласно сообщению, подозреваемым стал 25-летний супруг погибшей женщины."Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся", - сказала Летенкова.Летенкова также сообщила, что по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, женщина была беременна."По поручению следственных органов следственного управления СК России по Вологодской области объявлен в розыск 25-летний житель Кичменгско-Городецкого района, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п."а,в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)", - добавила Летенкова.

https://ria.ru/20200903/ubiystvo-1576702292.html

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вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), вологодская область, происшествия