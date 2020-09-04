https://ria.ru/20200904/ubiystvo-1576686762.html

Экс-сотрудника прокуратуры обвинили в убийстве девушки

Участковый, сотрудник прокуратуры и адвокат — карьера Алексея Торопа из Балаганска Иркутской области складывалась успешно, пока его не задержали за убийство... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:00

2020-09-04T08:00

2020-09-04T08:07

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

убийство

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Участковый, сотрудник прокуратуры и адвокат — карьера Алексея Торопа из Балаганска Иркутской области складывалась успешно, пока его не задержали за убийство девятиклассницы, которое он сам же и расследовал 13 лет назад. Арестовали также подельника — таксиста Евгения Лаца. Как изобличили преуспевающего юриста — в материале РИА Новости. Тело в огородеВ марте 2007-го в Балаганске пропала 15-летняя Ирина (имя несовершеннолетней изменено). Около девяти часов вечера она должна была встретиться с подружкой, чтобы пойти на дискотеку. Это был едва ли не первый раз, когда родители отпустили дочь в сельский клуб. Но подружка ее так и не дождалась.Искали всем поселком. "Тело девочки, спрятанное в одном из огородов, мы обнаружили на следующее утро, — рассказывает РИА Новости экс-участковый Александр Прокопьев. — Причем был свидетель, видевший, как накануне вечером Ирина садилась в машину следователя Торопа. В салоне находился еще один человек".Школьницу изнасиловали и задушили. Прокуратура возбудила уголовное дело, расследование которого поручили тому самому Алексею Торопу. Жестокое убийство наделало много шума не только по всей округе. Родители боялись отпускать детей на улицу и требовали найти преступников, а по району поползли слухи о маньяке.Крайнего нашли быстро. Ранее судимый за изнасилование 22-летний Аркадий Яремин (имя изменено) все отрицал, но его отправили в СИЗО, где он провел около года.Новый поворот"Когда Аркадия арестовали, на его семью все ополчились, — вспоминает местная жительница Татьяна. — Мать отказывались обслуживать в магазинах и на почте, а однажды ночью кто-то разбил в их доме все окна. В общем, обстановка была очень напряженной".Расследование продолжалось несколько месяцев и зашло в тупик. Серьезных улик против Яремина не было, поэтому его отпустили. Других подозреваемых не выявили, и вскоре уголовное дело отправили в архив. Вернулись к нему в начале этого года, а в конце августа в Балаганск из Иркутска в сопровождении спецназа выехала усиленная следственно-оперативная группа. Обыски провели в домах экс-следователя Торопа, который уже давно работал адвокатом, и таксиста Евгения Лаца. Обоих задержали и этапировали в Иркутск. По информации СК России, криминалисты располагают документами и предметами, подтверждающими причастность Торопа и Лаца к расправе над Ириной. Им предъявили обвинение в убийстве, они находятся в СИЗО.На протяжении 13 лет мать погибшей девочки обращалась во всевозможные инстанции с просьбой найти виновных. "Многие в Балаганске знали, что это преступление на совести Торопа, — отмечает источник в СК. — Ведь были очевидцы, прямо указывающие на него. Почему тогда на это никто не отреагировал — вопрос открытый". Перспективный юристВ милицию Тороп попал в девяностых — сразу после юридического института. По распределению получил должность участкового в поселке Кумарейка."С работой он справлялся неплохо и вообще поначалу вел себя довольно скромно, — говорит сотрудник местной администрации Александр. — Прослужил у нас около четырех лет, затем уволился и перебрался в Балаганск, где устроился следователем прокуратуры. Потом что-то в нем поменялось: стал заносчивым и высокомерным. Возможно, сказался карьерный рост". Бывшая сотрудница милиции призналась, что оперативники, мягко говоря, недолюбливали нового следователя. "Во-первых, ходили слухи, что из Кумарейки он уехал не просто так, — уточняет она. — Якобы из-за него там покончила с собой девушка. Во-вторых, было немало вопросов к его работе. Чужие успехи в раскрытии преступлений он часто выставлял в бумагах как свои собственные. Да и в целом производил довольно неприятное впечатление: напыщенный, холеный". Из прокуратуры Тороп перешел в Балаганский филиал Иркутской областной коллеги адвокатов. Именно он помог Яремину отсудить у государства 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Правда, речь идет не об убийстве Ирины, а о краже. Любитель девушекВызывающее отношение Торопа к женщинам в поселке всегда вызывало беспокойство. По словам местных, он не давал прохода не только ровесницам, но и несовершеннолетним школьницам и студенткам аграрного колледжа."Когда Тороп работал в прокуратуре, оперативники собрали на него компромат и передали начальнику, — вспоминает тетя убитой девочки, сотрудник администрации района. — Но тот не принял это во внимание, даже пригрозил подчиненным увольнением". Впрочем, есть и те, кто не верит в причастность Торопа к убийству, считая это дело полностью сфабрикованным. Один из аргументов в пользу обвиняемого выглядит убедительно: опытный следователь и адвокат вряд ли стал бы хранить у себя дома изобличающие его улики, о которых сейчас упоминают сотрудники СК. Второй арестованный — таксист Евгений Лац — полная противоположность Торопу: хмурый, грубый и дерзкий. Еще в нулевых, по словам местных, у него произошел конфликт с братом супруги. Разборки закончились гибелью шурина, но уголовной ответственности по каким-то причинам Лац избежал.Обоим задержанным, если вину докажут, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, их сейчас проверяют на причастность к другим похожим эпизодам.

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https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html

https://ria.ru/20180418/1518852943.html

Дмитрий "...заносчивым и высокомерным, Да и в целом производил довольно неприятное впечатление: напыщенный, холеный..." Да вы посмотрите на любую прокуратуру - там других нет. По-этому все считают себя выше закона, и если надо, то и маньяка с десятком убийств отмажут, а тем более своего! 17

Vitamin Zuev Лол,дождались когда он уволится из мвд и только тогда возбудили против него дело. 12

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иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иркутск, убийство, происшествия