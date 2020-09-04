https://ria.ru/20200904/turisty-1576692225.html

Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты

Житель штата Орегон Рю Маккенрик путешествует пешком с западного на восточное побережье страны, чтобы описать самый длинный и живописный пешеходный маршрут по... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T00:46

2020-09-04T00:46

2020-09-04T00:46

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Житель штата Орегон Рю Маккенрик путешествует пешком с западного на восточное побережье страны, чтобы описать самый длинный и живописный пешеходный маршрут по США, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/adventure-travel/rue-mckenrick-american-perimeter-trail" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Он начал свой путь в июне 2019 года из города Бенд в Орегоне (это около 300 километров от побережья Тихого океана). И намерен преодолеть 19,3 тысячи километров до Атлантики.В одиночку путешествуя по стране, Рю описывает на своем сайте маршрут и особенности тура. В день он проходит около 50 километров.Из-за пандемии коронавируса ему пришлось свести к минимуму контакты с местным населением. Чтобы не заходить в магазины, он заказывал все необходимое онлайн и забирал посылки на почте в небольших поселках. Маккенрик надеется, что проложенный им маршрут станет популярным и даже культовым для любителей путешествий по Америке.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршруты, туристы, туризм, новости - туризм, орегон, сша