https://ria.ru/20200904/turisty-1576688026.html

Туристы рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные дни, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:49

2020-09-04T11:49

2020-09-04T11:49

туристы

куда поехать в выходные

отдых

туризм

туризм

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные дни, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1265 пользователей и выяснили, что четверть респондентов любят проводить конец недели спокойно, столько же — активно (24 процента). Каждый седьмой (14 процентов) ждет выходные, чтобы отправиться на пляж. Каждый десятый – планирует поездку в санаторий или поход в другое оздоровительное учреждение, столько же опрошенных сказали, что намерены посетить экскурсии. Остальные пользователи выбрали другие занятия, например, поездку на дачу или в гости к родственникам.Большинству (48 процентам) оказалось неважно, сколько времени придется провести в дороге до места отдыха. Четверть (22 процента) готовы потратить три часа и более, 12 процентов — не больше трех часов. Каждый пятый согласен провести в пути не более двух часов.

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, куда поехать в выходные, отдых, туризм, новости - туризм