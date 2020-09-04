Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200904/turisty-1576688026.html
Туристы рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные дни, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:49
2020-09-04T11:49
туристы
куда поехать в выходные
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568528045_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_24ba76563685c107537ed19b4ee88597.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные дни, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1265 пользователей и выяснили, что четверть респондентов любят проводить конец недели спокойно, столько же — активно (24 процента). Каждый седьмой (14 процентов) ждет выходные, чтобы отправиться на пляж. Каждый десятый – планирует поездку в санаторий или поход в другое оздоровительное учреждение, столько же опрошенных сказали, что намерены посетить экскурсии. Остальные пользователи выбрали другие занятия, например, поездку на дачу или в гости к родственникам.Большинству (48 процентам) оказалось неважно, сколько времени придется провести в дороге до места отдыха. Четверть (22 процента) готовы потратить три часа и более, 12 процентов — не больше трех часов. Каждый пятый согласен провести в пути не более двух часов.
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568528045_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_24e5465bfcfe675ad3d0792cb9d69ed6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, куда поехать в выходные, отдых, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные

11:49 04.09.2020
159
© Depositphotos / irinabal18Отдых на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
Отдых на Плещеевом озере в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Depositphotos / irinabal18
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как предпочитают отдыхать в выходные дни, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1265 пользователей и выяснили, что четверть респондентов любят проводить конец недели спокойно, столько же — активно (24 процента).
Каждый седьмой (14 процентов) ждет выходные, чтобы отправиться на пляж. Каждый десятый – планирует поездку в санаторий или поход в другое оздоровительное учреждение, столько же опрошенных сказали, что намерены посетить экскурсии. Остальные пользователи выбрали другие занятия, например, поездку на дачу или в гости к родственникам.
Большинству (48 процентам) оказалось неважно, сколько времени придется провести в дороге до места отдыха. Четверть (22 процента) готовы потратить три часа и более, 12 процентов — не больше трех часов. Каждый пятый согласен провести в пути не более двух часов.
Карелия. Горный парк Рускеала. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00Туризм
Не только Валаам и Кижи. Правила путешествия по Карелии
110100
Туризмтуристыкуда поехать в выходныеОтдыхТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Производство овсяных хлопьев
Поставщики прокомментировали рекордный рост цен на овсянку
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Центр Гамалеи привлек три площадки для производства вакцины от COVID-19
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил риски при возможном открытии границ с Белоруссией
Сильвио Берлускони
У Берлускони диагностировали начальную стадию двусторонней пневмонии
Весы, гантели и сантиметр
Похудевшая в 71 год на 28 килограммов пенсионерка раскрыла свой секрет
Последствия взрыва в Ливане
В Бейруте спустя месяц после взрыва под завалами "услышали" сердцебиение
Тайфун
Ослабевший после удара по Приморью тайфун "Майсак" перешел в циклон
Главный токсиколог Омской области: Никаких токсикантов в организме пациента не было
"Органы не повреждены". Почему врачи не верят в отравление Навального
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
Вакцину от COVID-19 доставили в больницы
Молоток в зале судебных заседаний
Житель Сочи ответит в суде за скупку государственных наград
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о жалости к США
Крым. Массандровский дворец
Туроператоры: в сентябре в Крыму отдыхающим может не хватить мест
Пусковая установка Тополь
Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"
Детский сад
На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Названы вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния