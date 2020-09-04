https://ria.ru/20200904/tsybulskiy-1576777601.html

Глава Поморья выступает за развитие региона по территориальному принципу

Врио губернатора Поморья Александр Цыбульский на обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее" предложил перейти от отраслевого принципа... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:28

2020-09-04T14:28

2020-09-04T14:28

архангельская область

александр цыбульский

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости</strong>. Врио губернатора Поморья <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a> на обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее" предложил перейти от отраслевого принципа формирования планов развития к территориальному с учетом пожеланий жителей, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.На встрече в облправительстве Цыбульский представил руководителям муниципалитетов, депутатам, членам общественных организаций первые итоги обсуждения программы с участием населения. Как отметили в пресс-службе, за два месяца в области состоялось 1365 встреч, 38 стратегических сессий по обсуждению программы развития на 28 территориях и по девяти отраслям. Жители заполнили более тысячи анкет на сайте "проразвитие29.рф", где обозначили свое видение проблем, которые предстоит решить для повышения качества жизни на каждой территории. Всего поступило 2117 конкретных предложений, которые будут учтены в программе."Территориальный подход к программам развития позволит избежать межведомственной конкуренции, учесть запросы жителей конкретной территории и не строить, к примеру, дорогой социальный объект там, где жителям для повышения качества жизни в первую очередь требуется мост. Я много ездил по региону и убедился: люди готовы к тому, чтобы их включали в процесс принятия решений", - приводит пресс-служба пояснения Цыбульского. В результате общественных обсуждений приоритетами развития поморских территорий названы реформирование ЖКХ, строительство дорог, развитие здравоохранения, повышение качества образования, решение экологических проблем, а также сохранение культурного наследия.Цыбульский подчеркнул, что программа "Вместе мы сильнее" ни в коем случае не подменяет недавно принятую Стратегию развития Архангельской области. "Она, скорее, является "техническим заданием", которое жители дают власти", - приводит пресс-служба его слова.

https://ria.ru/20200904/zhile-1576726596.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский