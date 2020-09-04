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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200904/trudoustroystvo-1576726256.html
Более десяти тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала года
Более 10 тысяч подростков Московской области были трудоустроены в свободное от учебы время с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:51
2020-09-04T11:51
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Более 10 тысяч подростков Московской области были трудоустроены в свободное от учебы время с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.Согласно законодательству, на время трудоустройства несовершеннолетнего, работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком. Помимо заработной платы от работодателя, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере 6750 рублей."В этом году в Подмосковье было трудоустроено 9536 несовершеннолетних, 981 подросток в настоявшее время еще осуществляет работу. Средняя заработная плата составляет от четырех до 15 тысяч рублей", - приводятся слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Irina_Faevskaja" target="_blank">Ирины Фаевской</a>.Наиболее востребованные у подростков видами деятельности в 2020 году оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских, социальных учреждениях и благоустройство.
https://ria.ru/20200903/stipendiya-1576689604.html
московская область (подмосковье)
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Новости
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Более десяти тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала года

11:51 04.09.2020
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© Фото : Министерство социального развития Московской областиВ Подмосковье более 10,5 тысяч подростков трудоустроено в свободное от учебы время
В Подмосковье более 10,5 тысяч подростков трудоустроено в свободное от учебы время - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Министерство социального развития Московской области
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков Московской области были трудоустроены в свободное от учебы время с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Согласно законодательству, на время трудоустройства несовершеннолетнего, работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком. Помимо заработной платы от работодателя, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере 6750 рублей.
"В этом году в Подмосковье было трудоустроено 9536 несовершеннолетних, 981 подросток в настоявшее время еще осуществляет работу. Средняя заработная плата составляет от четырех до 15 тысяч рублей", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 16:20Новости Подмосковья
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Наиболее востребованные у подростков видами деятельности в 2020 году оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских, социальных учреждениях и благоустройство.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
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