https://ria.ru/20200904/trudoustroystvo-1576726256.html
Более десяти тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала года
Более 10 тысяч подростков Московской области были трудоустроены в свободное от учебы время с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:51
2020-09-04T11:51
2020-09-04T11:51
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости</strong>. Более 10 тысяч подростков Московской области были трудоустроены в свободное от учебы время с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.Согласно законодательству, на время трудоустройства несовершеннолетнего, работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком. Помимо заработной платы от работодателя, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере 6750 рублей."В этом году в Подмосковье было трудоустроено 9536 несовершеннолетних, 981 подросток в настоявшее время еще осуществляет работу. Средняя заработная плата составляет от четырех до 15 тысяч рублей", - приводятся слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Irina_Faevskaja" target="_blank">Ирины Фаевской</a>.Наиболее востребованные у подростков видами деятельности в 2020 году оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских, социальных учреждениях и благоустройство.
https://ria.ru/20200903/stipendiya-1576689604.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Более 10 тысяч подростков Московской области были трудоустроены в свободное от учебы время с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Согласно законодательству, на время трудоустройства несовершеннолетнего, работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком. Помимо заработной платы от работодателя, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере 6750 рублей.
"В этом году в Подмосковье было трудоустроено 9536 несовершеннолетних, 981 подросток в настоявшее время еще осуществляет работу. Средняя заработная плата составляет от четырех до 15 тысяч рублей", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской
.
Наиболее востребованные у подростков видами деятельности в 2020 году оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских, социальных учреждениях и благоустройство.