https://ria.ru/20200904/topor-1576784415.html

Пытавшийся найти свою девушку рэпер напал на людей с топором

Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:27

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silento (рэпер)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти ее.Об этом пишет таблоид <a href="https://www.tmz.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a> со ссылкой на источники в полиции.Как сообщает издание, один из жителей дома смог обезоружить разъяренного артиста. При этом, как отмечается, из здания доносились крики о помощи. На месте происшествия оказался приятель рэпера, который и объяснил другу, что тот перепутал дома. На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала рэпера и отвезла его в участок. Ему предъявили обвинение в нападении.

https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

silento (рэпер), сша, в мире