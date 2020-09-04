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Пытавшийся найти свою девушку рэпер напал на людей с топором
Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:27
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти ее.Об этом пишет таблоид <a href="https://www.tmz.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">TMZ</a> со ссылкой на источники в полиции.Как сообщает издание, один из жителей дома смог обезоружить разъяренного артиста. При этом, как отмечается, из здания доносились крики о помощи. На месте происшествия оказался приятель рэпера, который и объяснил другу, что тот перепутал дома. На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала рэпера и отвезла его в участок. Ему предъявили обвинение в нападении.
https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html
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silento (рэпер), сша, в мире

Пытавшийся найти свою девушку рэпер напал на людей с топором

15:27 04.09.2020 (обновлено: 15:33 04.09.2020)
380
© AFP 2020 / Getty Images/Christopher PolkАмериканский рэпер и певец Silento
Американский рэпер и певец Silento - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AFP 2020 / Getty Images/Christopher Polk
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский рэпер Ричард Ламар Хок, известный под псевдонимом Silento, угрожал топором людям в их собственном доме, когда потерял свою девушку и пытался найти ее.
Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники в полиции.
Как сообщает издание, один из жителей дома смог обезоружить разъяренного артиста. При этом, как отмечается, из здания доносились крики о помощи. На месте происшествия оказался приятель рэпера, который и объяснил другу, что тот перепутал дома. На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала рэпера и отвезла его в участок. Ему предъявили обвинение в нападении.
Instagram-блогер Ида Галич - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:22Культура
Ида Галич рассказала, как на нее напала девушка известного блогера
4214023
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Silento (рэпер)СШАВ мире
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